Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию завершён. Но и заявления, прозвучавшие после встречи глав государств, и анонс «неофициального, но очень важного», по его собственным словам, визита президента Сербии Александра Вучича в Баку, не оставляют сомнений: настоящие «подвижки» на сербском «треке» только начинаются. Как отметил президент Азербайджана, «сегодня мы составили повестку дня на последующие годы. Президенты, безусловно, будут держать эту повестку дня в центре своего внимания, контролировать исполнение этих вопросов. Для большей оперативности и эффективности мы, конечно же, должны часто встречаться».

А о том, какое значение придают в Белграде развитию отношений с Баку, можно было судить по выступлению Вучича. Точнее, по тем оценкам, которые президент Сербии дал президенту Азербайджана: «Я сказал Президенту Алиеву, что хотя по всем правилам прозрачного протокола необходимо подписать некоторые документы, нам достаточно его слова. Мы верим его слову больше, чем любой подписи. Если он что-то говорит, то мне этого достаточно, знаю, что так оно и будет. Это действительно очень важно для нас», «Ильхам Алиев — сегодня самый популярный человек в Европе. Перемены, происходящие в Европе, невероятны. Обычно они не могли найти для него время, а сейчас уделяют ему все свое время, потому что нуждаются в азербайджанском газе и во всем том, что может предложить Азербайджан, поэтому очень любят его», и, наконец, «мы обеспечим безопасность нашей страны, сделаем хотя бы половину того, что господин Алиев сделал для Азербайджана».

Такие формулировки и такие оценки на международной арене, прямо сказать, звучат нечасто. И понятно, что Вучич озвучил то, что сегодня на уме у многих европейских политиков. Азербайджан со своим экспортом энергоносителей оказался исключительно ценным и важным партнером здесь и сейчас, когда Европе надо «выравнивать» энергетический баланс на фоне войны в Украине и санкций против России. Украинские АЭС играли не последнюю роль в энергобалансе Европы. Здесь, конечно, не остаются без электричества детские реанимационные отделения, как в Украине в результате российских ракетных ударов, но остаться зимой с риском перегрузки электросетей никому не хотелось бы.

По законам жанра, здесь должен следовать подробный рассказ о подписанных соглашениях, цифры нынешнего товарооборота, которые президент Алиев счёл «очень маленькими», и т.д.

Но не менее важно взглянуть на ситуацию в более широком аспекте. Визит Алиева в Сербию стал еще одним этапом нынешнего «балканского», а если точнее, «европейского» прорыва Азербайджана. Начиная с визита в Азербайджан главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, наша страна работает и с отдельными странами ЕC, и с Евросоюзом в целом над расширением экспорта газа. Более того, все больше косвенных признаков, что через Азербайджан в ближайшем будущем пойдут и энергоносители из стран Центральной Азии с их более чем серьезным потенциалом. Уже введён в строй интерконнектор Греция-Болгария. Как теперь заявил Вучич, «мы работаем над созданием интерконнектора между Сербией и Болгарией, чтобы иметь возможность поставлять экспортируемые нашими бакинскими друзьями значительные объемы газа».

Плюс ко всему, президент Азербайджана обсуждал в Белграде экспорт не только газа, но и электроэнергии. Здесь выстраивается целый энергокоридор с участием Румынии, Венгрии, с подводными кабелями по дну Чёрного моря… А это уже, как неоднократно говорилось и подчеркивалось в Баку, новая статья экспорта для Азербайджана, где еще недавно электроэнергию приходилось импортировать. Кроме того, в этом новом экспорте немаловажную роль будет играть потенциал освобожденных от армянской оккупации территорий, в немалой степени за счет «зеленой» и возобновляемой энергетики. А это уже тот самый ненефтяной экспорт и не просто восстановление освобожденных земель, но и превращение их в экономически прибыльный регион.

Пожалуй, одного только энергетического измерения и важности этого энергетического измерения для Европы достаточно, чтобы понять, какую важность придают сегодня отношениям с Азербайджаном в Белграде, да и не только в Белграде, почему Вучич лично встречал и провожал Алиева в аэропорту и почему выбрал именно такую тональность своего заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана. А это уже прямой месседж и армянским лоббистам Франции, и европейской клиентуре Кремля: там могут сколько угодно визжать о «правах человека» или о «многострадальной Армении», но сорвать газовое сотрудничество лучше даже не пытаться.

А наша страна выстраивает на этом фундаменте еще и уверенное политическое партнёрство, причем во многих случаях приходится продвигаться «против течения». В ходе двусторонней встречи было анонсировано укрепление военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Сербией. Неоднократно подчеркивалось, что страны поддерживают друг друга на международной арене, солидарно выступают в поддержку принципа территориальной целостности. Понятно, что известный «фактор Косово» толкает Белград к союзу с Баку.

Однако совсем недавно президент Азербайджана побывал с визитом в Албании, где уже давно признали Косово независимым государством. Где столь же уверенно было продемонстрировано политическое и экономическое партнёрство и взаимная поддержка, в том числе на таком важном «поле», как НАТО. Более того, именно Албания оказалась одной из тех стран, кто «сломал игру» Парижу и Еревану на саммите Франкофонии. Выстроить на фоне Косова успешное партнёрство и с Албанией, и с Сербией, заручиться поддержкой обеих стран в вопросе собственных границ и вывести из повестки дня Косово — это больше, чем «мастер-класс». И даже больше, чем высший пилотаж. После победы в Карабахе, успешной реализации «Южного газового коридора» Азербайджан играет в высшей политической лиге, и демонстрирует на дипломатическом поле Европы такой «класс игры», который от нашей страны ждали еще меньше, чем освобождения города Шуша вооруженными силами Азербайджана. Но именно такую новую реальность создаёт сегодня Азербайджан под руководством своего президента Ильхама Алиева.

Нурани, обозреватель