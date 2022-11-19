В последнее время вновь наблюдается волна обострения отношений между Ираном и Азербайджаном. Это проявляется в разных сферах. Тут и учения угрожающего характера близ границ Азербайджана, и поимка иранских шпионов со стороны Баку, и непрекращающиеся обвинения из Тегерана в том, что Азербайджан якобы «прислуживает сионистскому режиму». После недавней серии разоблачений нескольких иранских террористов, 14 ноября Служба Государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила о разоблачении пяти граждан страны за шпионаж в пользу Ирана.

Задержаны и привлечены к уголовной ответственности по статье 274 (государственная измена) УК АР: Захир Аскеров, Эльнур Расулов, Ариф Расулов, Мирхафиз Джафарзаде и Бахтияр Агазаде.

По данным следствия указанные лица фотографировали маршруты нефте- и газопроводов в Гарадагском районе Баку, БПЛА Минобороны и Госпогранслужбы, места дислокации бронетехники и военное оборудование, стратегические и военные объекты, зенитно-ракетные комплексы, а также системы радиолокационного контроля в Баку, а также в Сальянском и Физулинском районах. Снимки передавались иранским спецслужбам посредством мессенджера WhatsАpp.

Кроме того, они собирали и передавал иранцам информацию о действующих в Азербайджане представительствах иностранных государств, об общественно-политической ситуации, воинских частях и их командном составе. В ходе расследования также было установлено, что действующие по указанию иранских спецслужб лица, создав в WhatsApp закрытые группы Müzakirələr, Elanlar и другие, распространяли радикальные, религиозно-экстремистские идеи, направленные на свержение конституционного строя в Азербайджане с целью создания религиозного режима.

В минувшую субботу в программе «Фактор силы» портала Новости Армении – NEWS.am выступил некий иранский международник Эхсан Мохаведиан. Он обвинил Израиль в том, что он пытается использовать территорию Азербайджана в качестве плацдарма для действий против Ирана, что управление важными правительственными и неправительственными организациями и ассоциациями в Баку находится в руках у евреев и так далее.

По словам Мохаведиана, проведением военных учений на границе Азербайджана Иран показал Алиеву, что серьезно относится к вопросу защиты национальных интересов и территориальной целостности Армении и никогда не допустит создания туранского коридора (очевидно, имеется в виду путь между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой).

Риторика не становится легче и на уровне иранских министров, членов парламента. Звучат похожие обвинения. Кроме того, МИД Ирана вручил ноту протеста послу Азербайджана в Тегеране Али Ализаде.

К чему ведет создавшееся напряжение? Какие цели преследует Иран? Или он пытается застолбить себе место региональной державы на Южном Кавказе после ослабления здесь позиций России?

Своим мнением на этот счет поделился с Minval.az известный израильский политолог Роман Гуревич.

По его словам, наблюдаемая сейчас ситуация крайне тревожна, потому что в Иране развязана самая настоящая антиазербайджанская истерия. Азербайджан обвиняют во всех смертных грехах и это при том, что официальный Баку изо всех сил старается обходить острые углы и сохранять спокойные и стабильные отношения со всеми странами в регионе, и в том числе с Ираном.

«С того момента, как Азербайджан победил в Карабахской войне и восстановил территориальную целостность, то есть уже два года, Иран очень обеспокоен», — отмечает эксперт.

«Не секрет, что иранцы поддерживали и сейчас сохраняют близкие отношения с Арменией. Их беспокоит не только то, что они имели, когда Армения оккупировала 20% Азербайджана, и потеряли сейчас, а еще и Зангезурский коридор — то, что это будет мощное усиление для Азербайджана, который установит прямую связь с Нахчываном. Более того, я думаю, иранцы опасаются и того, что может дать этот путь другим странам, в том числе Турции и Израилю. По крайней мере, это то, в чем постоянно и последовательно Иран обвиняет Азербайджан. То есть, я бы сказал, что лично для меня, для человека, который очень любит Азербайджан, ситуация тревожная. Она в чем-то сродни пропагандистской кампании, которая предшествовала началу спецоперации России против Украины», — сказал он.

Политолог считает, что, если говорить о самой ситуации в ИРИ, нынешние демонстрации и беспорядки, которые властям подавить никак не удается, на самом деле пока не представляют угрозы режиму. Да, люди требуют смены режима, чего раньше не было, но есть несколько факторов. Во-первых, КСИР безусловно полностью предан власти. Нет никаких признаков того, что какая-то часть корпуса может поддержать протестующих. Кроме того, не так много людей участвует в беспорядках. В основном они происходят там, где живут курды и белуджи. Это сильно беспокоит Тегеран. Потому что, если страна начнет раскалываться по этническому признаку, ничего хорошего из этого не получится. Но это еще не массовые волнения, отметил политолог.

«Антиазербайджанская истерия совершенно безосновательна и безобразна. Это такой способ «выпустить пар», потому что устраивать массированные кампании против Турции или Саудовской Аравии Тегеран не решается. Справедливо было в свое время замечено, что Иран – это мусульманская шиитская страна и Азербайджан – мусульманская шиитская страна, и иранцы сейчас устраивают военные маневры и бряцают оружием на границе, видимо, пытаясь напугать Азербайджан. Но этим его не испугать. И совершенно легитимно задать вопрос: а где вы были, когда армянские боевики в Ходжалы вырезали 613 мирных жителей? Почему вы тогда не устраивали маневры у границ Армении, а наоборот всячески покровительствовали ей? В общем, по-моему, очень странное и неприемлемое отношение к Азербайджану демонстрирует сегодня Иран. Причем подчеркну, ничем со стороны Азербайджана не спровоцированное», — заметил эксперт.

Что касается вероятности того, что Иран хочет воспользоваться ослаблением позиций России на Кавказе, надо признать, что сегодня этим ослаблением не пользуется только ленивый, сказал политолог.

«Мне кажется, что Иран, который всегда был младшим партнером и сильно зависел от России, заинтересован в том, чтобы изменить соотношение сил, стать более равноправным партнером в отношениях с РФ. Потому что есть сообщения, что Россия покупает разнообразные вооружения в Иране и таким образом Тегеран может выдвигать какие-то свои условия. Может быть. Но вопрос один: а при чем здесь Азербайджан?», — заключил наш собеседник.

Самир Ибрагимов