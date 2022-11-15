Сегодня группа людей попыталась провести акцию перед посольством Ирана в Баку. «Qafqazinfo» сообщает, что акция, проведенная партией «Мусават», была организована в знак протеста против политических процессов, происходящих в Иране.
В социальных сетях утверждалось, что во время акции были задержаны люди, в том числе председатель партии «Мусават» Ариф Гаджилы.
По этому поводу начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Зейни Гусейнов заявил, что акция была предотвращена, поскольку она не была согласована с Исполнительной властью города Баку: «Люди, собравшиеся перед посольством, были удалены с площади. Задержаний во время акции не производилось».
Очень напрасно. Душите активность людей, а потом хотите, чтобы люди любили родину и стояли за нее на смерть. Нельзя сидеть на 2-х стульях. Дайте людям свободы собраний, тем более против нашего злейшего врага — персов. Не душите народную волю, это вам боком встанет. Власть глупа и недальновидна.