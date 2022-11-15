Сегодня группа людей попыталась провести акцию перед посольством Ирана в Баку. «Qafqazinfo» сообщает, что акция, проведенная партией «Мусават», была организована в знак протеста против политических процессов, происходящих в Иране.

В социальных сетях утверждалось, что во время акции были задержаны люди, в том числе председатель партии «Мусават» Ариф Гаджилы.

По этому поводу начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Зейни Гусейнов заявил, что акция была предотвращена, поскольку она не была согласована с Исполнительной властью города Баку: «Люди, собравшиеся перед посольством, были удалены с площади. Задержаний во время акции не производилось».