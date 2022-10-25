Не вполне понятные действия Ирана близ границ Азербайджана, то и дело звучащие заявления официальных лиц этой страны, демонстрирующие вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику Баку, естественным образом вызывают ответную реакцию. Тем более, что сегодня у Азербайджана есть надежное плечо друга, подпирающего Иран с запада. Это, естественно, Турция.

На днях, принимая генерального секретаря Организации тюркских государств Багдата Амреева, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что укрепление связей со странами тюркского мира является одним из главных приоритетов внешней политики Баку. А главное, отметил при этом, что за пределами страны проживает в несколько раз больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане. «Поэтому, конечно же, их безопасность, права и благополучие имеют для нас большое значение. Мы помогаем азербайджанцам, волею судьбы отделенным от нашего государства, а также многочисленным представителям других народов наших братских тюркских государств, проживающих за пределами государства, их развитию, сохранению ими азербайджанского языка, азербайджанских традиций, азербайджанской культуры, их верность принципам азербайджанства и своей исторической родине. Мы сделаем все возможное, чтобы никогда не разрывать эти связи», — заявил Ильхам Алиев.

Казалось бы, весьма прозрачный ответ на нелепые претензии с юга.

Но Тегеран как будто не понимает и продолжает гнуть свое. И это вызывает вопросы. Неужели там действительно не осознают новые поствоенные реалии? Например, весомость солидарности Азербайджана и Турции на Южном Кавказе как реального рычага противодействия Ирану? Очень странно видеть последние военные учения войск Ирана близ границ Азербайджана и Турции. Неужели там не понимают абсолютную бесполезность демонстрации своего оружия перед современным военным союзом Азербайджана и Турции? На что надеются, чего добиваются?

Эту ситуацию прокомментировал по просьбе «Минвала» профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Южная Корея), политолог Ровшан Ибрагимов.

По его мнению, на деле в Иране беспокоятся о том, как растут влияние и мощь Азербайджана.

«И надо напомнить, что с момента восстановления независимости Азербайджана у Тегерана всегда было беспокойство, что Баку будет влиять на азербайджанскую общину ИРИ, что у него хватит сил и ресурсов для того, чтобы определять политическую ситуацию и кондицию в Иране. Как следствие, конечно же, иранцы стараются по-своему как бы нейтрализовать нашу страну, угрозами и предупреждениями давить на Азербайджан, чтобы такого рода нежелаемый для них сценарий не получил своего развития.

В принципе, здесь мы сталкиваемся с палкой о двух концах, поскольку такого рода развитие событий влияет как на внутреннюю аудиторию (тут в первую очередь имеется в виду азербайджанское коренное меньшинство Ирана), так и на саму Азербайджанскую Республику», — сказал профессор.

Кроме того, стоит отметить, что после 44-дневной войны Азербайджан начал переходить из категории стран малой силы в категорию государств средней силы, и конечно, Иран и другие страны пока еще не успели осознать, насколько эта сила увеличилась. По этой причине они и стараются действовать традиционными методами, полагая, что Азербайджан все еще находится в прежней категории, говорит Ибрагимов.

«Но в любом случае, есть еще один аспект – Иран считает не только Азербайджан серьезной угрозой для себя, там полагают, что угроза для режима исходит ото всех границ их страны. Поэтому нынешние выступления, заявления и военные учения адресованы и всем тем государствам, которые имеют довольно натянутые отношения с ИРИ.

Тегеран, не имея на то ресурсов и возможностей, ввязался также в конкуренцию на Ближнем Востоке, полагая, что сможет строить там свои долговременные планы, в особенности в странах с шиитским большинством. Это Ирак, Сирия, Йемен. И ресурсов у него на всё это не хватает. Отсюда и беспокойство на уровне руководящего звена ИРИ. И они реагируют теми средствами давления, которые у них еще сохранились под рукой.

Конечно, это не самая умная политика. Учитывая, что с момента восстановления независимости Азербайджана давление Ирана на него никогда не имело особых результатов, думать, что это удастся сегодня, по меньшей мере наивно», — резюмировал политолог.

Самир Ибрагимов