Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева вновь обратилась к международной общественности в связи с минным террором Армении, — передает Minval.az.

В обращении говорится: и»Взрыв противопехотной мины в освобожденном от оккупации Лачинском районе Азербайджана привел к тому, что еще двое наших граждан стали жертвами минного террора.

К сожалению, Эльсевар Гамидов, занимавшийся ремонтно-строительными работами в селе Суарасы Лачинского района, скончался от тяжелых травм, полученных в результате взрыва мины, а Сабухи Гасанов получил травмы различной степени тяжести.

Обращаясь к мировой общественности, хотим отметить, что мины, установленные Арменией без опознавательных знаков на территории Азербайджана, вопреки нормам международного гуманитарного права, приводят к гибели людей, потере здоровья или инвалидности.

Они представляют серьезную угрозу обеспечению справедливого мира и безопасности в регионе, и призываем к решительному предотвращению загрязнения земель минами, предоставлению нашей стране точных минных карт».