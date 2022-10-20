У зарубежного армянского лобби — очередной «смотр сил». Армянские СМИ и ТГ-каналы с радостью «постят» статью из Clingendael Spectator — журнала Нидерландского института международных отношений Clingendael: тут тебе и «Азербайджан заслуживает санкции ЕС вместо газового контракта», и сетования, что «через два месяца после того, как Европейская комиссия приветствовала Азербайджан как «надежного энергетического партнера», президент Ильхам Алиев вторгся в соседнюю Армению», и уверения, будто бы «Азербайджан пытается оккупировать части, если не всю Армению», и излюбленные ереванские страшилки в стиле «Что будет с территорией Армении, если Азербайджан получит контроль над ней, станет ясно, если мы посмотрим на пример Нахичевана, еще одного армянского района, находящегося под властью Азербайджана. В этом районе не выжил ни один армянин», и, наконец, алармистская истерика: «Для армян сейчас без пяти двенадцать. Азербайджан собирает войска на границе с Арменией и почти ежедневно ввозит оружие. Новая атака может произойти в любой момент, так как Россия дала понять, что ничего не сделает для Армении. Если Армения будет вынуждена под военным давлением подписать «мирное соглашение», которое поставит Нагорный Карабах под контроль Азербайджана, это будет означать конец армян в этом регионе».

Можно, конечно, разобрать всю опубликованную, пардон, бредятину по пунктам. И старательно объяснять нидерландским «экспертам в сфере международных отношений», что перед тем, как вопить о «вторжении», что провокации на границе устраивает именно Армения, а не Азербайджан, что граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована и не демаркирована, и вопить в таких условиях о «вторжении» — полный абсурд, что, наконец, затягивают процесс всеми силами не в Баку, а в Ереване, понимая, что вне зависимости от того, брать ли за основу карты двадцатых годов, семидесятых или вообще 1991 года, Азербайджану придётся возвращать солидные территории, незаконно присоединённые к Армении. Более того, если уж Clingendael Spectator заявляет о себе как об «экспертном издании», то ему по штату положено знать о предложенных Азербайджаном Армении пяти пунктах будущего мирного договора, где на первом месте — взаимное признание территориальной целостности, Силовой перекройкой границ в Азербайджане не занимаются и планов аннексии чужой территории не строят. Но, похоже, реальность авторов этого опуса интересует очень мало. Сие «экспертное издание» тупо и банально отрабатывает заказ.

На первый взгляд, все это полностью укладывается в новую внешнеполитическую моду Еревана, где обиделись на Москву и просят Запад оказать Армении поддержку, лучше всего военную, зазывают «наблюдателей» от ЕС и ОБСЕ и т.д.

Но на самом деле из всей этой активности за версту торчат «уши» Кремля. Нетрудно заметить: «острие атаки» направлено на газовые проекты Азербайджана и энергетическое сотрудничество нашей страны с ЕС. То самое, которое, подберем самый мягкий эпитет, «ломает игру» и Кремлю, и «Газпрому», не позволяя развернуть в полную силу газовый шантаж Европы. Сегодня уже открыто признано, что у ЕC два серьезных альтернативных поставщика — это Норвегия и Азербайджан. Наша страна уже удваивает экспорт газа в Европу. В Баку раз за разом прибывают делегации стран ЕС, заинтересованных в поставках газа. Открыт интерконнектор Греция-Болгария.

И вот на этом фоне армянское лобби устраивает истерику: как это так — Европа покупает газ у Азербайджана, где нарушают права человека и «нападают на Армению»? Закатывает публичную истерику одна из наиболее активных армянских лоббисток Франции мадам Валери Буайе: стоит ли газ «крови армян?!!» Стоят ли голоса армянских избирателей крови азербайджанцев, ее предсказуемо не интересует.

Мадам негодует: «Как верить Европе, которая, с одной стороны, отправляет на место свою миссию, а с другой — усиливает партнерство с Азербайджаном, особенно в сфере энергетики?!» Французские сенаторы еще в сентябре обещали именно рассмотреть возможность эмбарго на поставки газа из Азербайджана, причем рассчитывали сделать это вместе с «европейскими партнерами». Армянские активисты запускают в Европе петицию с требованием отставки Урсулы фон дер Ляйен за договоренности с Азербайджаном. Ну и, для полноты картины, разного рода «эксперты» принимаются уверять, будто бы «у Азербайджана сравнительно мало газа, и он не может согреть Европу». В девяностые точно так же уверяли, будто бы «в Азербайджане нет серьёзной нефти, и никакой западный бизнес сюда не вложит реальных денег», «трубопровод Баку-Джейхан — это нежизнеспособный политический проект, и он никогда не будет построен», «дорога Баку-Тбилиси-Карс слишком дорогая и нерентабельная» и т.д. Тогда нечто подобное верещали российские эксперты. Сегодня это озвучивается уже по каналам зарубежного армянского лобби.

И вот на выходе вырисовывается весьма любопытная картина. Власти Армении всеми силами изображают, что они-де готовы распрощаться с Москвой и переориентироваться на Запад. В Армении принимают Нэнси Пелоси, завлекают всеми силами наблюдателей от ЕС и ОБСЕ и демонстрируют обиды на Москву. Но в реальности зарубежное армянское лобби продолжает работать на Кремль, причем в самом чувствительном и важном для Москвы направлении — газовый экспорт.

А это уже не только повод вспомнить, что «армянское лобби» еще в семидесятые годы стало таким активным и влиятельным прежде всего на московских финансовых «дрожжах» и использовалось Кремлем для раскола Южного фланга НАТО, и задать вопрос, случайно ли, что в той же Франции наиболее активные лоббисты Армении и Кремля — это одни и те же персоны, будь то Земмур или мадам Пекресс. Просто…чего стоят все нынешние попытки Еревана «задружиться» с Западом, если главный козырь Армении — зарубежная диаспора и завязанные на нее лоббистские механизмы — по-прежнему предоставлены в полное распоряжение Кремля?

Впрочем, это уже вопрос не к нам, а к тем западным политикам, которые, как и Евросоюз в 2013 году, вдруг поверили в армянское «ребрендинг-шоу».

Так что для Запада самое время вспомнить один из эпизодов российской «криминальной хроники» — серийного маньяка Ионесяна, который проникал в квартиры, представляясь сотрудником «Мосгаза». Сегодня Армения точно так же пытается проникнуть в «европейский дом», но всячески скрывает, что в реальности работает на «Мосгаз» в современном его прочтении.

Нурани, обозреватель