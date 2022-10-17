Армения только сейчас начинает понимать, на каких условиях придётся мириться с Азербайджаном.

Это заявление президента Армении Ваагна Хачатуряна по понятным причинам было обречено стать сенсацией — по сути дела, формальный глава Республики Армения сказал: «Действительно, трудные времена. Сейчас все вошло в решающий этап. Это касается существования Республики Армения и решения вопроса Карабаха. И от нас требуется реализм, чтобы мы смогли принять правильные решения. В большинстве случаев они не будут удовлетворять нашим желаниям, но не потому, что мы отказываемся от наших желаний, а потому, что изменилась геополитическая и региональная обстановка, и мы не можем не оценивать это. Все меняется очень быстро».

В переводе: ждать от нынешнего переговорного процесса исполнения «армянской мечты» об азербайджанских землях не приходится.

Можно, конечно, с изрядной долей иронии поинтересоваться, почему подобные заявления в столице Армении зазвучали только сейчас. Менее чем через месяц Азербайджан отметит вторую годовщину своей славной победы в Отечественной войне. И уже осенью-зимой 2020 года большинство думающих экспертов понимали: теперь, после военного разгрома, у Армении нет шансов не то что на дипломатический успех, но даже на «подслащённую пилюлю». Об этом в Ереване предпочитали не говорить вслух, но единственным козырем Армении до 2020 года было то самое «голосование пулями», то есть, сам факт оккупации азербайджанских территорий, помноженный на мифы о собственном военном превосходстве, из чего уже делались ласкающие самолюбие выводы: в Баку никуда не денутся и будут вынуждены признать сложившиеся в регионе реалии. А если станут упорствовать, то мы еще что-нибудь захватим. Но когда осенью 2020 года попытка «еще что-нибудь захватить» обернулась освобождением захваченных азербайджанских земель, «переговорных козырей» у Армении уже не осталось.

Другой вопрос, что в течение всех этих двух послевоенных лет Ереван регулярно предпринимал попытки «перекроить» поствоенный баланс и «соскочить» с выполнения своих обязательств в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября. Армения сорвала процесс делимитации и демаркации границ под российской модерацией, в пику России упросила о посредничестве Евросоюза, потом по просьбе России подрывала уже евросоюзовское посредничество, делала ставку на Вашингтон и Париж (последнему слишком отчаянное заигрывание стоило прилюдной дипломатической «пощечины» от Баку, но это уже другая история). Одновременно в Армении не отказывались и от идеи силового реванша.

Велик, конечно, соблазн решить, что после серии провалов на нескольких площадках и векторах, нового силового разгрома в результате «восьмичасовой войны» в ответ на свою сентябрьскую провокацию, наконец, после отвода французского посредничества, в Армении осознали реалии и начали исподволь готовить общественное мнение к тому, что, во-первых, с Азербайджаном придётся подписывать мирный договор, а во-вторых, договор этот будет на условиях Азербайджана. Наконец, понятно, что Хачатуряну озвучить эти неприятные реалии куда проще, чем Николу Пашиняну, Арарату Мирзояну или же Алену Симоняну. Президент в Армении —вообще фигура декоративно-представительская, реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра, Ваагн Хачатурян никоим образом не задействован в нынешнем переговорном процессе с Азербайджаном и, соответственно, не несёт личной ответственности теперь уже и за дипломатический «разгром» Армении. Даже пост главы государства Хачатурян занял уже после того, как Армения проиграла 44-дневную войну и подписала свою капитуляцию — Трёхстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Так что из всей ереванской верхушки он по сути единственный, кто действительно может с полным основанием заявить, что нынешнюю катастрофическую ситуацию «унаследовал» от предшественников.

Но до конца поверить в эти оптимистичные предположения тоже не получается. Потому как первым шагом к миру для Еревана должен был бы стать отказ от провокаций на границе. Но как раз этого в регионе и не наблюдается. Сообщения о нарушениях прекращения огня поступают с тревожной регулярностью. Наконец, министерство обороны Азербайджана сообщает: Армения сосредотачивает личный состав и артиллерийские подразделения в направлении Дашкесана, что указывает на подготовку новой провокации.

И что это означает? В Армении идёт противостояние «голубей» и «ястребов»? Ваагн Хачатурян решил довести до сведения своих соотечественников неудобные реалии, но его не услышали? Или же в Ереване продолжают играть в любимую игру Пашиняна — говорить вроде бы об уступках и компромиссах, обеспечивать себе «ожидаемые» заголовки в СМИ, но при этом продолжать политику военных провокаций? Ответ на этот вопрос будет ясен уже в ближайшие дни. Но в чем нет сомнений, так это в том, что, во-первых, миролюбие азербайджанской стороны не стоит переоценивать. Во-вторых, ответственность за все последствия ляжет на армянскую сторону, и никакое внешнее заступничество ее уже не спасёт. А в-третьих, любые попытки Еревана устроить «силовой реванш» или «силовую модерацию» переговоров приведут к тому, что Армении придётся мириться на гораздо более тяжелых условиях, чем даже те, что находятся на столе переговоров сегодня.

Реалии никуда не исчезают от того, что кому-то не хочется их замечать.

Нурани