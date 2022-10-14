Есть такой советский фильм «В бой идут одни старики». Наверняка, каждый из представителей старшего и среднего поколений, заставший советскую эпоху, смотрел этот фильм. Скорее всего, его видели и в соседней «стране камней». Видели, но вывод сделали неверный. В Армении «в бой» идут одни больные. И это не фигура речи. В армию в соседнем государственном недоразумении призывают тяжело больных людей. И об этом факте узнали аж в самой Европе. На этой неделе некий Ашот Малхасян выиграл в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дело против Армении.

Так, летом 2008 года его 21-летний сын заболел, и ему поставили диагноз: сердечная недостаточность, рефлюкс-эзофагит (воспаление слизистой оболочки пищевода), разрыв слизистой оболочки кардии, синдром Мэллори-Вайса (кровотечение из разрыва или рваных ран слизистой оболочки мембраны между желудком и пищеводом), поверхностный гастрит и установившееся кровотечение.

В декабре 2008 года Малхасян прошел дополнительные медицинские обследования, и ему среди прочего был поставлен диагноз «грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и синдром Жильбера» (повышенный уровень неконъюгированного билирубина в крови). Врачи прописали лекарства, посадили на специальную диету и посоветовали спать с поднятой головой, не наклоняться и не поднимать ничего тяжелого. Однако даже этот букет болезней не помешал министерству обороны мобилизовать Малхасяна в армию. В марте 2009 года он был вызван в Арабкирский военный комиссариат для предварительного медицинского освидетельствования для прохождения военной службы. В итоге Малхасян, несмотря на представленную медицинскую карту, был признан годным к призыву.

Тем не менее, после многочисленных жалоб Малхасяна старшего, его сын был направлен в медицинский центр «Эребуни» в Ереване. 19 июня 2009 года в «Эребуни» был поставлен окончательный диагноз: расстройство моторики желудочно-кишечного тракта, вызванного психологическим стрессом. Однако этот вывод не отражал предыдущие диагнозы, включая синдром Мэллори-Вайса, и даже результаты медицинских тестов, проведенных до этого гастроэнтерологом и неврологом медцентра.

Но в военкомате и слышать не хотели, что Малхасян младший болен, а потому решили, что его место в рядах бесславной армянской армии. Несмотря на медицинский диагноз, Малхасяну все же пришлось сменить гражданскую одежду на военную форму. Но прослужить ему удалось недолго. 4 июля 2009 года Малхасян потерял сознание и был доставлен в местный военный госпиталь. На следующий день он скончался, не приходя в сознание.

Внутреннее расследование, проведенное по приказу министра обороны, показало, что, если бы военный комиссариат и Центральная медицинская комиссия должным образом изучили его медицинскую карту, он бы не был признан годным к военной службе. В отчете о вскрытии был сделан вывод, что причиной его смерти стала ишемическая болезнь сердца.

И вот спустя 12 лет Малхасян старший добился наказания для своей горячо любимой страны. ЕСПЧ обнародовал решение по делу умершего в 2009 году военнослужащего Малхасяна. Согласно вердикту, Малхасян скончался в возрасте 22 лет после призыва в армию. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, его признали годным к службе. ЕСПЧ постановил, что власти безосновательно поставили под угрозу жизнь сына истца, когда приняли решение призвать его в армию, кроме этого, власти не сумели обеспечить эффективное расследование. Суд обязал Армению выплатить истцу 35 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 2 500 евро в качестве компенсации судебных издержек.

Кстати, Малхасян младший не первый, и думается, не последний больной, которого «уважать заставила» армянская армия. И хотя с того времени прошло немало лет, ситуация в сфере мобилизации на службу в армии не изменилась. К примеру, в 2018 году армянские СМИ писали, что 19-летний военнослужащий Нарек Саркисян несет службу на передовой, в окопах, и это при том, что солдат практически «сидит» на таблетках кетонала. Саркисян был призван на службу в воинскую часть оккупационной армии, дислоцированную в населенном пункте Агдере в Карабахе, 31 тюля 2017 года. Как сказал отец солдата армянским журналистам, Нарек с детства страдает болезнью, сопровождающейся сильными болями.

А вот еще один пример. Призванный в армянскую армию в январе 2019 года с проблемами со здоровьем Д.Б. с отметкой «Приобрел болезнь во время прохождения службы» был признан негодным к службе и демобилизовался 19 апреля. Как сообщали армянские СМИ, изначально его признали годным к военной службе с ограничениями. Через какое-то время после призыва у него появилась боль в ногах, которая не только не прекратилась после обращения в медчасть, но и обострилась. В феврале его перевели в другое место, затем — в Ереванский военный госпиталь. Параллельно у него было замечено заикание, но врачи списали это на стресс и прописав лекарства, направили в психиатрическое отделение Ереванского гарнизонного госпиталя.

23 марта сестра Д.Б. сообщила ванадзорскому офису Хельсинкской гражданской ассамблеи, что брату не организовали должного обследования, заключение было составлено только на основе устных вопросов, и в тот момент он получал в отмеченном отделении обезболивающие и какие-то другие лекарства. По словам сестры, в день, когда она обратилась к правозащитникам, Д.Б. был не в состоянии шевелить ногами и руками, проявлялась слабость конечностей.

Таких примеров в Армении можно привести сколько угодно. И это говорит не только о том, что армянскому правительству плевать на здоровье своих граждан, а также о том, что служить и воевать там практически некому. Вот и приходится призывать на службу больных, хромых и беременных. Кстати, о последних. На днях минобороны Армении распространило информацию о том, что женщины этой страны буквально забросали министерство письмами с просьбой разрешить им пройти военную подготовку. Оно и понятно, ведь Анна Акопян практически не вылезает из окопа, чем подает пример для остальных. По этому случаю она даже сделала фотосессию, на которой улыбаясь перебегала из одного окопа в другой. «Первая леди» Армении, вероятно, полагает, что и на фронте все происходит также весело, как и на ее фотосессии…

И вот с такой «суровой» армией армяне кричат о реванше. Смешно даже.

Но вся проблема в том, что армянскую сторону никак невозможно убедить в том, что их хваленая армия, по сути, представляет собой банальный сброд. И с такой армией, с таким отношением к «защитникам родины» обладать непомерными амбициями не только смешно, но и глупо.

Фарид Теймурханлы