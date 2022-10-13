«В отличие от Франции, которая даже в периоды обострений между Баку и Ереваном ограничивалась стандартными призывами к миру, Россия в практическом плане содействовала урегулированию конфликта».

С данным заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Наша страна внесла решающий вклад в подписание трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., которое положило конец кровопролитию. Размещенный в соответствии с указанной договоренностью миротворческий контингент остается гарантом безопасности в регионе. Миротворцы эффективно предотвращают инциденты в зоне своей ответственности, помогают налаживать мирную жизнь – доставлять гуманитарную помощь, восстанавливать инфраструктуру. При их содействии 53 тыс. беженцев вернулись домой, передано более 2 тыс. тел погибших, возвращено в общей сложности 146 удерживаемых лиц, обезврежено свыше 25 тыс. взрывоопасных предметов. Именно Россией запущена работа по комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном. При российском участии продолжаются активные усилия по продвижению мирной повестки на основе заявлений лидеров трех стран от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. В частности, предпринимаются шаги по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, заключению мирного договора, налаживанию диалога по линии общественности и экспертов», — сказала Захарова.