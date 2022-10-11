Хорошей войны не бывает. Война — это всегда боль, всегда горе. Не повезло нам и с врагом. Азербайджан, к сожалению, столкнулся с неадекватным противником, игнорирующим международное гуманитарное право. Армения плевала на правила ведения войны. В условиях вооруженного конфликта даже между лютыми врагами должны существовать какие-то пределы страданий, причиняемые друг другу. Но что мы видим?

Сегодня исполнилось два года Гянджинской трагедии. Армяне прекрасно знают, что нападение на гражданское население является военным преступлением. Тем не менее, 44-дневная война, которая завершилась блестящей победой азербайджанской армии над армянскими оккупантами, помимо всего прочего, в очередной раз показала звериную сущность армянского фашизма.

С первых же дней войны армянские вооруженные силы стали терпеть тяжелые поражения на поле боя. Каждый день с фронта приходили сообщения о том, что азербайджанская армия освободила очередное оккупированное село, район или город. Обескураженные стремительным наступлением наших войск армянские военнослужащие прибегли к своему излюбленному и апробированному способу «ведения войны». Не в силах противостоять азербайджанскому оружию на поле боя, армяне решили «отыграться» на мирных жителях.

Такое мы уже видели во время первой Карабахской войны, когда армянские агрессоры расстреливали безоружных азербайджанцев. Апогеем армянских зверств стал Ходжалинский геноцид. Основные виновники (Роберт Кочарян, Серж Саргсян) этого страшного военного преступления не только не были наказаны, но даже и избирались президентами соседней страны. Именно подобная безнаказанность за военные преступления привела к новым злодеяниям во время второй Карабахской войны. За все время второй войны армяне систематически наносили ракетные удары по Гяндже, Барде, Мингячевиру и другим городам, которые находились на внушительном расстоянии от зоны боевых действий.

Только по Гяндже (второй по величине город) армянские варвары нанесли пять ракетных ударов (4, 5, 8, 11, 17 октября 2020 года). Так, 4 октября армянские сепаратисты заявили о нанесении ракетных ударов «по объектам в тылу противника», в том числе по «военному аэродрому города Гянджи». Позднее однако корреспонденты российских СМИ и сотрудники HRW сообщили, что расположенный в семи километрах от ближайшего места удара международный аэропорт Гянджи, об уничтожении которого заявляли сепаратисты, не пострадал. Тогда же, представитель сепаратистского режима Ваграм Погосян цинично заявил: «Еще несколько дней, и археологи не смогут даже место Гянджи найти. Придите в себя, пока не поздно».

Самые мощные и разрушительные ракетные удары был нанесен 11 и 17 октября. В два часа ночи, 11 октября, по заявлению пресс-службы МЧС Азербайджана, в центре города Гянджа подвергся обстрелу четырёхэтажный жилой дом, в результате чего, по данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, погибло 10 человек, в том числе шесть женщин, 34 получили ранения. Всего в результате ракетных и артиллерийских атак вооруженных сил Армении 4, 5, 8, 11 и 17 октября погибли 26 человек, в том числе десять женщин и шестеро детей, 142 человека, в том числе 31 ребенок — получили ранения. Среди погибших детей оказался 13-летний гражданин России.

Между тем то, что жилой четырехэтажный дом в Гяндже оказался разрушен в результате ракетного удара, подтвердили корреспонденты ТАСС и Би-би-си. Место падения ракеты в жилом квартале в Гяндже зафиксировали также корреспонденты газеты «Коммерсантъ» и телеканала «Дождь». Удар по жилому дому был нанесён ракетой ОТРК «Точка У».

Даже организация Human Rights Watch (HRW), которую никак не заподозришь в симпатии Азербайджану, в докладе отмечала, что армянские силы во время боевых действий с сентября по ноябрь 2020 года наносили по Азербайджану ракетные удары неизбирательного характера. Применение оружия неизбирательного действия, которое не способно отличить военные цели от гражданских объектов, согласно HRW, нарушает законы войны.

Между прочим, фотография маленького улыбающегося Бахтияра Гейдарли с окровавленным лицом, раненного в результате ракетного обстрела 11 октября, облетела весь мир и стала символом мужества и стойкости.

Прошло два года. За это время цивилизованный мир так и не дал международно-правовую оценку военным преступлениям армян, совершенным ими в Гяндже. Никто из тех, кто дал преступный приказ открыть огонь по мирно спящим гянджинцам, не услышал даже слова порицания в свой адрес со стороны международных структур. Вялые, условные, общие высказывания отдельных организаций — не в счет. Необходим реальный инструмент наказания военных преступников, которые занимают высокие посты в армянском военно-политическом истеблишменте.

В связи с этим следует напомнить одно обстоятельство. Сегодня в армянском обществе активно муссируется видео, на котором якобы азербайджанские воины расстреливают в упор армянских пленных. Щедро проплаченные некоторые западные политики в угоду интересам армянского лобби поспешили обвинить Азербайджан во всех смертных грехах. Оперативная реакция, не правда ли? И это при том, что расследование по выявлению подлинности и фальсификации данного ролика еще только началось. То есть, делать какие-то заявления в данном вопросе до завершения следствия — неприемлемо.

Еще один момент: Генпрокуратура Азербайджана немедля начала расследование по «расстрелу армянских пленных», в то время, как в Армении ведут себя так, будто и не было ракетных ударов по Гяндже, и никого из «цивилизованного мира» этот нюанс не удивляет. В то же время, по непонятным причинам (хотя, и так все ясно) те же радетели законности и справедливости цинично молчат уже два года по поводу убийств армянскими нелюдями мирных жителей Гянджи, среди которых были и дети. Зато они голосят и рвут на себе волосы, идя на поводу у армянской пропаганды и на запах денег. Все же, вопреки словам римского императора Веспасиана, деньги все же пахнут.

Не хочется повторять избитый тезис о «двойных стандартах», но приходится. К сожалению, сегодня такие высокие ценности, как гуманность и человечность отходят на последний план, когда речь заходит о политических и геополитических интересах. Лживая армянская пропаганда долго «выезжала» на этой «тележке», но рано или поздно, тележка станет для нее катафалком.

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Фарид Теймурханлы