Самолет Boeing B787 авиакомпании Vietnam Airlines, осуществлявший рейс по маршруту Франкфурт-Хошимин, выполнил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Согласно информации, капитан самолета, выполнявшего рейс по маршруту Франкфурт-Хошимин, направил в аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.

Самолет совершил посадку в аэропорту Баку в 21:11 по местному времени. Пассажира передали бригаде скорой помощи.