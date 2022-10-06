Самолет Boeing B787 авиакомпании Vietnam Airlines, осуществлявший рейс по маршруту Франкфурт-Хошимин, выполнил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Согласно информации, капитан самолета, выполнявшего рейс по маршруту Франкфурт-Хошимин, направил в аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.
Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.
Самолет совершил посадку в аэропорту Баку в 21:11 по местному времени. Пассажира передали бригаде скорой помощи.
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