Посла России в Астане Алексея Бородавкина вызовут в МИД Казахстана в среду, 5 октября, в связи с комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно ситуации с украинским послом Петром Врублевским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя казахского МИД Айбека Смадиярова.

«Сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора», — заявил Смадияров журналистам в кулуарах парламента.

МИД Казахстана считает, что комментарий Марии Захаровой по поводу посла Украины диссонирует с характером отношений Астаны и Москвы. Кандидатура нового посла Украины в Казахстане находится на рассмотрении, Петр Врублевский покинет республику после назначения нового посла, отметили в дипломатическом ведомстве страны.

Ранее Захарова заявила, что «заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены», из-за чего в МИД России был вызван посол Республики Казахстан.

Вместе с тем, в МИД Казахстана заявили, что посла Врублевского заменят в ближайшее время, Астана и Киев согласовывают назначение нового диппредставителя:

«Посол Украины имеет нежелательный статус у нас в стране и какие-либо встречи в МИД и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру рассматривают и в ближайшее время она будет назначена».