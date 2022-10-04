Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанf Сабина Алиева обнародовала призыв в связи с обнаружением очередного массового захоронения в Ходжавенде.

Согласно информации Аппарата Омбудсмена, в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана обнаружено очередное массовое захоронение. В этом захоронении было найдено 12 человеческих останков, связанных по рукам и ногам с помощью проволоки и веревок. По их одежде и вещам стало известно, что они были военнослужащими. Данный факт доказывает большое количество утверждений о том, что азербайджанских военнопленных убивали с пытками.

Есть вероятность, что обнаруженные останки принадлежат нашим соотечественникам, пропавшим без вести во время Первой карабахской войны и судьба которых до сих пор неизвестна. В то время, как, несмотря на неоднократные призывы, армянская сторона отказалась предоставить информацию о судьбе этих лиц, а также о местах массовых захоронений азербайджанцев, чтобы скрыть от мировой общественности совершенные ею военные преступления. Грубое нарушение Арменией требований Женевских конвенций 1949 года и проводимая ею политика этнической ненависти в отношении азербайджанцев еще раз подтвердились после выявления этого факта.

В феврале нынешнего года в этом селе также было обнаружено массовое захоронение азербайджанцев.

Для предотвращения повторения подобных преступных деяний Арменией, международное сообщество должно адекватно отреагировать на эти военные преступления, а лица, совершившие их, должны быть привлечены к ответственности.