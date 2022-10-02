Азербайджан нацелен на удвоение поставок газа в Европу к 2027 году, а членам Европейского союза (ЕС) следует самим определить, как будут распределены будущие объемы газа, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает Интерфакс.

«Мы уже ведем переговоры с нашими партнерами, как за рубежом, так и внутри страны. Наша идея состоит в том, чтобы увеличить свое производство. Наша цель — удвоить эти объемы (поставок газа) к 2027 году. Это ключевой приоритет для нас. Теперь вопрос о том, как эти объемы будут распределяться между различными европейскими странами, это должны определить сами государства-члены Европейского союза», — заявил в интервью Euronews Bulgaria Джаббаров.

Он заявил о наличии у Азербайджана возможностей для увеличения объемов экспорта газа за счет начала добычи еще на нескольких газовых месторождениях.

Министр также добавил, что в Баку рассматривают все варианты для максимального покрытия потребления газа в Болгарии, «насколько это возможно».