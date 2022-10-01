В информационном пространстве Южного Кавказа — очередная акция, официально заявленная как миротворческая. Несколько активистов, представившихся как «группа миролюбивых людей с постсоветского пространства и соседних с ним регионов, уставшие от бесконечных войн и нарастающего империалистического соперничества на наших территориях», требует немедленно положить конец всем войнам и конфликтам на постсоветском пространстве.

Настроены весьма решительно: «Если нынешняя ситуация сохранится, продолжающиеся и повторяющиеся войны в разных регионах Евразии превратятся в крупную региональную или глобальную войну, которая унесет больше жизней. Мы не можем принять это! Мы не призываем к миру — мы требуем мира!». Как того и следовало ожидать, в объемистом тексте присутствуют все затрёпанные штампы в стиле «ни один конфликт не имеет военного решения, а человеческая жизнь является абсолютной ценностью, «в чем бы нас ни убеждали государственные деятели, единственным приоритетом всегда должны быть невоенные дипломатические решения», «нельзя больше мириться с неспособностью или нежеланием государств решать проблемы ненасильственными способами и обеспечивать безопасность человека» и т.д.

Авторов обращения, конечно, можно было бы принять за «розовых пони», то есть идеалистов с клинической степенью наивности, которые действительно верят в универсальность рецептов «давайте все обнимемся, забудем вражду и решим все проблемы мирным путём». Точно так же нелишне поинтересоваться, могут ли они привести хотя бы один пример, когда бы реальный конфликт был урегулирован мирным и дипломатическим путём.

Но на фоне этой клинической наивности есть и куда более опасные проявления. Авторы этого опуса вовсе не такие «розовые пони», как может показаться.

Еще один пассаж из этого обращения тоже мог бы сойти за смесь клинического идеализма и непомерно раздутой самооценки: «Переговоры, которые ведутся «посреднически» за закрытыми дверями и не касаются средств к существованию и гуманитарных потребностей людей, затронутых конфликтом, обречены на провал. Лучшими посредниками для межгосударственных переговоров являются негосударственные миротворческие/миротворческие сообщества обеих стран, имеющие большой опыт разрешения своих споров и содействия диалогу между другими людьми с антагонистическими позициями в своих странах». Конечно, выражения типа «а харя не треснет?» звучат немного резко, но даже при максимально возможной вежливости не получится не спросить: господа, вы это всерьез? Вы действительно полагаете, что вопросы войны, мира, урегулирования конфликтов нужно передать «негосударственным миротворческим сообществам», которых непонятно кто выбрал и непонятно кто уполномочил, оставив за бортом национальные правительства? Наконец, понимают ли они, что в миротворческих грантовых проектах участвовало очень ограниченное число людей, которые были готовы устраивать ми-ми-ми через линию фронта, не дожидаясь нормального урегулирования?

Словом, можно было бы покрутить пальцем у виска, посоветовать авторам этого воззвания обратиться к врачам-специалистам, наконец, напомнить невесть что возомнившим о себе «миротворцам», что настоящее урегулирование начинается не с иллюзий и обнимашек, а с выработки чётких принципов и признания границ, если бы не некоторые обстоятельства. Авторы этого «как бы наивного» опуса продвигают вполне определенные установки и льют воду на весьма узнаваемую «мельницу».

Эти «миротворцы» не ограничиваются тиражированием штампов про «войну НАТО и России на территории Украины». Так, по мнению авторов этого как бы миротворческого документа, в сентябре имело место… «нападение Азербайджана на Армению». То, что именно Армения устроила провокацию с минированием, а затем открыла огонь, «миротворцев» не интересует.

Более того, распалившись, «миротворцы» читают нравоучения: «Азербайджанская сторона должна понять, что «транспортные коридоры» не могут быть открыты и мирное соглашение не может быть заключено путем военной агрессии». О том, что агрессором в регионе была и остаётся Армения, тоже не вспомнили. Как и о том, что открытие транспортного коридора — это подписанные обязательства Армении. И на этом фоне пассаж в стиле «переговоры, которые ведутся «посреднически» за закрытыми дверями и не касаются средств к существованию и гуманитарных потребностей людей, затронутых конфликтом, обречены на провал», слишком уж удачно накладывается на политику официального Еревана по торпедированию переговоров и на московском, и на брюссельском треке. Такой вот дешевый мошеннический трюк по продвижению интересов Еревана под видом миротворчества, который разного рода «народные дипломаты» неоднократно пытались провернуть еще до 44-дневной войны. Авторы этого воззвания капризно топают ножками: «Мы требуем, чтобы правительства воздерживались от применения силы и искренне искали дипломатические решения, основанные на безопасности человека, прекратили вмешательство в контакты между людьми и миростроительство и поддерживали их». В Армении, вполне возможно,

Но самое важное и самое неприятное, под этим воззванием, подписи под которым собирают в Интернете, есть и азербайджанские «подписанты» — в большинстве «гражданские активисты», сотрудники многочисленных грантовых структур и т.д. и т.п.

И вот как это понимать? Вышеупомянутые господа не удосужились прочитать текст, который подписали? Они «не заметили» насквозь лживых обвинений в адрес Азербайджана в мифической «агрессии»? Или сознательно выступили против коренных интересов Азербайджана? И если так, то что имеет место — «наивное миротворчество» или сознательное и циничное предательство?

Нурани, обозреватель