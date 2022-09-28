Умышленное убийство совершено в Сураханском районе Баку. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что 27 сентября в поселке Говсан, на улице было найдено тело Афгана Гадашова (1986 г.р.) с 12 ножевыми ранениями. В ходе предварительного расследования было установлено, что к убийству причастен местный житель Сабухи Зулалов (1986 г.р.). Последний задержан сотрудниками 30-го отделения полиции.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, выясняется мотив преступления.

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