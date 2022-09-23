Над республикой нависла угроза разрушения института семьи и в будущем, если ничего не предпринять, нас ждет резкое падение рождаемости и массовое одиночество. Укрепить свою страну изнутри, сделать все для сохранения традиционных семейных ценностей в Азербайджане – вот одна из главных задач государства.

Напомним, что одним из доказательств разрушения традиционной азербайджанской семьи служит рост бытового насилия в стране. Здоровая и крепкая семья – это не просто модель поведения – это остов национальной безопасности государства. Семейные ценности, как фактор национальной безопасности, должны быть раскрыты в стратегии нацбезопасности Азербайджана. Необходимо возродить семью, чтобы вернуть ей статус образовательного института.

Официальные статистические данные не только подтверждают приведенный прогноз, но и позволяют предвидеть новые неутешительные сценарии.

Если в 2010 году в Азербайджане было заключено 79 172 брака (по 8,9 браков на каждую тысячу человек), то в 2020-ом этот показатель сократился до 35 348, то есть, более, чем в два раза. Однако в 2021 году в республике уже было зарегистрировано 56 314 браков (рост на 59,3% по сравнению с 2020 г), что не может не радовать.

При этом разводов 12 лет назад было зарегистрировано 9 061 (по одному на каждую тысячу), в прошлом же году развелась 17 191 пара (рост по сравнению с предыдущим годом на 17,5%). К сожалению, последние пять лет число разводов в Азербайджане не спадает ниже отметки 14 тысяч.

Объясняя причину роста разводов в стране, медиатор Организации медиации №15 города Баку Шакир Сафарбеков отметил, что на это влияет множество социально-экономических факторов.

«По-моему, основной момент заключается в увеличении правовых знаний и доступа к информации. Так, если в прежние годы внутрисемейные конфликты решались с участием аксакалов и старших членов семьи, не прибегая к правовым аспектам, то сейчас люди соизмеряют свои шаги при помощи правовых порталов и социальных медиа средств, изучая таким образом свои правовые возможности, поэтому решение о разводе принимают более осознано. Даже если это прозвучит немного странно, в этом вопросе значимую роль играют и такие аспекты, как карьерный рост женщины и обеспечение собственной экономической независимости», — сказал Ш.Сафарбеков.

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются семейные пары при разводе, медиатор отметил, что в бракоразводных процессах все еще актуальны вопросы: алиментов, раздела совместно нажитого имущества, аннулирования права жены или мужа пользоваться жильем, с кем из родителей останутся дети. Кроме того, причинами конфликта становятся вопросы признания права одного из родителей на общение с ребенком/детьми или выдачи одним из родителей разрешения на вывоз детей за границу другим.

По его словам, на самом деле регулирование законодательством возможностей решения семейных конфликтов при помощи медиации – очень удачный шаг, в странах Европы такая практика давно оправдала себя.

«Иногда пары не желают слушать друг друга, не желают обсуждать аргументы друг друга и тогда общение между ними обрывается, и единственный выход они видят в обращении в суд. В Азербайджане медиаторский опыт начался с июля прошлого года, с этой точки зрения выражать какое-то отношение к данному вопросу сложно. Но постоянный рост соглашений о перемирии в семейной медиации дает нам надежду. Необходимо, чтобы конфликты стороны решали путем переговоров и обсуждений. И даже если разведутся, споры, вытекающие из этого, должны решать цивильным образом, путем прихода к согласию», — сказал медиатор.

На вопрос: «Приживется ли институт медиации в Азербайджане?» Шакир Сафарбеков ответил, что у азербайджанской медиации есть будущее.

«Веря в это, медиаторы Бакинской организации медиации № 15 полны решимости оказывать людям свои услуги, руководствуясь Законом «О медиации», решениями Кабинета Министров и международным опытом», — заключил юрист.

Между тем, адвокат Полад Джаббарлы, специализирующийся на бракоразводных процессах, отметил, что рост разводов в стране, конечно, наблюдается, но его нельзя назвать резким.

«Я связываю это изменение с тем, что в 2020-2221 гг. была пандемия, карантинный режим, госорганы работали в специальном режиме, а органы регистрации и суда работали с ограничениями. Соответственно, обращений граждан в эти структуры в указанный период было мало. Но с конца 2021 года количество этих обращений выросло, но не привело к резкому увеличению», — сказал адвокат.

По словам юриста, судебная практика показывает, что основная часть разводов связана, скорее, с бытом. Здесь и вмешательство родителей в дела молодой семьи, и бытовое насилие, и экономические составляющие — финансирование семьи. Есть немалая роль в этой динамике и наркомании.

«Я бы не сказал, что измена стала частой причиной разводов. Словом, основная причина связана с бытом. Кроме того, причинами разводов служат традиционные предпочтения азербайджанского общества. Не секрет, что у нас любят женить на родственницах или по рекомендациям близких – это в конечном итоге приводит к нестыковке характеров супругов, различным недоразумениям, и как следствие этого пары больше не могут жить вместе. Но в целом, можно сказать, что поколение азербайджанцев меняется, современизируется, меняется отношение к жизни. И поэтому последние 10-15 лет меняются и причины разводов. Раньше супруги избегали общественного порицания, стеснялись, терпели, шли на какие-то жертвы. Однако сегодня женщины не боятся в одиночку воспитывать детей», — отметил Полад Джаббарлы.

Рамелла Ибрагимхалилова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Освещение гендерных, семейных и демографических проблем».