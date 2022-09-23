Процесс постконфликтного урегулирования между Азербайджаном и Арменией проходит критическую точку. Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавшие в ходе поездки в Лачин, обозначили новые реалии вставкой деликатном вопросе, как делимитация и демаркация границ. Как заявил Ильхам Алиев, «мы предложили начать процесс делимитации. Они затянули это больше, чем на год. Сегодня, если даже такой процесс начнется, то он будет носить чисто формальный характер, никакие переговоры по существу не проводятся, никакие обсуждения по картам не проводятся. Мы подготовили все карты. Как карты ХХ века, так и карты предыдущего периода, работы по делимитации должны проводиться по этим картам». Как напомнил президент, «мы готовы к обсуждениям и ответственно подходим к работе комиссий по делимитации – азербайджано-армянских комиссий. Собрали все карты. Хочу еще раз сказать, что у нас имеются все карты, в том числе относящиеся к XIX, ХХ векам, предыдущему периоду, эти карты открыто свидетельствуют о том, кто на какой земле размещается».

А здесь уже надо разбираться самым внимательным образом. До последнего времени «на столе» в качестве основы для делимитации и демаркации границ назывались карты Генштаба СССР, где границы республик были обозначены наиболее точно и в соответствии с «советским» разделом территорий. Но теперь президент Азербайджана говорит о картах ХХ века и даже более ранних — XIX века. А это коренным образом меняет ситуацию. И плохие новости для Еревана не ограничиваются тем, что XIX век — это карты Южного Кавказа, составленные русскими военными топографами, те самые, где на территории нынешней Армении и Карабаха нет ни одного — ни одного! — армянского названия. Важно другое. Сама по себе нынешняя граница Азербайджана и Армении возникает уже в советские годы, после передачи Армении Западного Зангезура и Гейча махалы. Именно делимитацию и демаркацию этой границы Азербайджан предлагал Армении с момента окончания 44-дневной войны. Это позволило бы Армении сохранить за собой территориальные «подарки» времен СССР. Но процесс делимитации был сорван Ереваном, и продолжающиеся вооружённые провокации о конструктивной позиции Армении никоим образом не свидетельствуют. Продолжающаяся оккупация сел Газахского района Азербайджана — тем более.

И самое главное, все больше признаков, что Армения отказывается не только вести работу по демаркации и делимитации границ, но и вообще признавать территориальную целостность Азербайджана.

Ознакомимся с текстом такого важного документа, как конституция Республики Армения. Причем не будем повторять ошибок Пашиняна, который пытался цитировать «карабахские» резолюции СБ ООН по «Википедии», и возьмём ту версию, которая изложена на сайте правительства Армении. Итак, преамбула: «Армянский народ, принимая за основу фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закреплённые в Декларации о независимости Армении, осуществив священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенной государственности, будучи приверженным делу укрепления и развития Родины во имя обеспечения свободы, общего благосостояния, гражданского согласия для потомков, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения». Звучит красиво и как в лучших домах Европы. А что же на этот счёт говорит Декларация о независимости Армении? Далеко ходить не надо — она размещена на том же сайте. Итак, «Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, создавая свою ответственность за судьбу армянского Роналдо в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций несвободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха»…» То есть, если кто не понял, решение о «миацуме», то бишь присоединении к Армении азербайджанского верхнего Карабаха, в Армении до сих пор сохраняет юридическую силу и упоминается в основообразующих документах.

По горячим следам 44-дневной войны еще можно было вести разговоры в стиле «Пашиняну надо дать время», «менять Конституцию — дело долгое и хлопотное» и т.д. Да, Никол Пашинян после разгрома Армении в 44-дневной войне пытался вбрасывать заявления в стиле «Армения признала территориальную целостность Азербайджана еще на момент своего вступления в СНГ». Но чуть больше недели назад, 14 сентября, Никол Воваевич дезавуировал сам себя и подтвердил, что, во-первых, Армения территориальную целостность Азербайджана не признала, а во-вторых, у Еревана по-прежнему есть претензии на азербайджанские земли: «Мы и сегодня готовы признать территориальную целостность Азербайджана. Но мы должны понять, в каких границах хочет признать территориальную целостность Армении Азербайджан? Если Азербайджан называет захваченные территории своими и требует признать свою территориальную целостность в этих границах, значит, мы не признаем территориальную целостность Азербайджана, потому что это наши территории. Если они уйдут из наших суверенных территорий, то мы готовы признать территориальную целостность Азербайджана, если нет — нет». Это заявление на внутреннюю аудиторию, где представители властной верхушки Армении говорят куда откровеннее, чем с трибуны ООН. И как далеко и в прямом и в переносном смысле простираются эти претензии Армении на азербайджанские земли? Это несколько высот у озера Гарагель? Или Карабах плюс Восточный Зангезур?

Более того, в феврале нынешнего года сепаратисты в своём «парламенте» приняли «закон об оккупированных территориях». А СМИ в самой Армении позволяют себе выражения типа «оккупированный Карвачар» (Кельбаджар), «Варанда» (Физули) или «Акна» (Агдам). Наконец, армянские политики и эксперты неоднократно рассуждали в стиле «территориальная целостность Азербайджана не включает Нагорный Карабах». То есть Армения, по сути дела, не признаёт «постсоветских» границ в регионе, и то, что эти границы признаны ООН и мировым сообществом, ей как бы не указ.

И, похоже, эта игра оказалась для Армении фатальной ошибкой. В самом деле, как в этой ситуации должен вести себя Азербайджан? Мир и признание границ могут быть только взаимными. «Игра в одни ворота» здесь не приемлема априори. Не говоря о том, что страна, посягнувшая на чужие территории, не может рассчитывать на особый пиетет в отношении своих собственных.

Неудивительно, что теперь Армении «прилетела ответка». В самом деле, если постсоветских границ Ереван открыто не признаёт, то в этом случае, по логике вещей, за основу уже должны быть взяты предыдущие признанные границы. То есть те самые карты Парижской мирной конференции 1918 года, где Азербайджану принадлежат и Зангезур, и Гейча махалы. Более того, если уж возвращаться к 1918 году, то уже нелишне вспомнить, что Иреван Армении был передан с условием отказа от претензий на Карабах и Зангезур.

Словом, в ответ на затеянную Арменией игру в перекройку границ Азербайджан и в прямом, и в переносном смысле выложил на стол свои карты. И расклад получается явно не в пользу Еревана. И то, что Пашинян, пытаясь устроить перезапуск «миацума», об этом не подумал, для Армении уже ничего не меняет.

Нурани, обозреватель