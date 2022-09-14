Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Согласно информации МИД, в ходе встречи Байрамов проинформировал противоположную сторону о напряженности в регионе, возникшей в результате провокаций армянской стороны, и подчеркнул, что Азербайджан в одностороннем порядке предлагает Армении гуманитарное прекращение огня. Министр отметил, что обострение и дестабилизация ситуации противоречат интересам нашей страны.

Швыдкой со своей стороны выразил надежду на прекращение столкновений. Он отметил, что всегда готов оказать поддержку развитию сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.