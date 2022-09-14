Все торжественные мероприятия, посвященные 18 сентября — Дню Национальной музыки, отложены.

Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Отмечено, что в соответствии с изменениями, внесенными в программу фестиваля, проводимого в рамках Дня музыки, проводиться будут только научно-теоретические конференции, мастер-классы и мероприятия академической музыки.

«Также отложены торжественные мероприятия, посвященные открытию 150-го юбилейного театрального сезона»,- подчеркивается в сообщении.