Утверждено «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности», подписанное 24 июня 2022 года в Баку.

Cоответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Кабинету Министров Азербайджана поручено обеспечить реализацию положений соглашения, Министерству иностранных дел — направить уведомление правительству России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.