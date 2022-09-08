Очередной Азербайджано-российский межрегиональный форум будет проведен в Баку. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Как известно, поскольку исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, до конца текущего года запланирован ряд визитов и контактов на высоком уровне. В ходе этих визитов будут затронуты все сферы двустороннего сотрудничества. Надеюсь, что все это удастся сделать. Есть большая надежда на проведение межрегионального форума. Мы высоко оцениваем участие российских субъектов в межрегиональном форуме. Их отношения с партнерами из Азербайджана положительно сказываются на развитии наших отношений. Очередной межрегиональный форум планируется провести в Баку. Поскольку Баку является принимающей стороной, хорошо было бы связаться с ними по поводу даты форума», — отметила Захарова.