Президент России Владимир Путин не видит ничего страшного в том, что российские компании решили дислоцироваться в Армении. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Мы приветствуем все, что идет на пользу российскому бизнесу. Если условия сложились так, что людям, а это в основном айтишники, целесообразно и выгодно работать там, то ради Бога. Пусть работают», — отметил российский президент.

Путин добавил, что Армения не чужая России страна. И если россиянам сегодня выгоднее и удобнее работать там, то в этом нет ничего экстраординарного. Тем более многие уже вернулись, поняв, что ничего страшного не происходит, все работает и функционирует, несмотря на санкции.

«Можно работать в Ереване, а жить в Москве», — добавил российский лидер.