Из года в год Министерство образования и Кабинет министров республики изощряются в утверждении формы для учащихся государственных общеобразовательных учреждений. В этом году Кабмин выбрал три варианта школьной формы. Причем, какую из трех вариантов формы дети будут носить, зависит от выбора школы. Согласно новым правилам школьницам разрешили носить брюки в зимний период года.

Но самое смешное во всем этой суете со школьной формой то, что несмотря на ежегодные изменения, базовый комплект одежды для учащихся остался неизменным. Ничего нового старателям минобразорвания придумать не удалось, изменились только отдельные детали и разве что цвета и оттенки. По-прежнему верх светлый, низ — темный.

В таком случае не легче ли отказаться от формы и просто рекомендовать родителям соответствующий порядок вместо того, чтобы мучить их своими требованиями относительно деталей одежды, которые на их взгляд имеют «большое» и даже «стратегически важное» значение в процессе обучения?

Известен случай, когда педагог одной из сумгайытских школ потребовал от родителя не подгонять одежду под школьную форму, а купить именно ту, которую сшила фабрика по заказу министерства, потому как видите ли пуговицы на совпадают. А это, знаете ли, очень существенный фактор, влияющий на способность ученика правильно усваивать уроки в школе. Не те пуговицы на форме — и ты двоечник, оставшийся на второй год.

И дураку ясно, что все эти принуждения со школьной формой носят исключительно корыстный характер и преследуют цель – обогатиться. Для этих целей запущена целая индустрия. Все родители знают, что форма, произведенная фабрикой по заказу минобразования, пошита из синтетической, некачественной, грубой и дешевой ткани, тогда как стоит она недешево. Это ж как надо любить детей, чтобы шить для них такое …

Поэтому родители и подгоняют одежду детей под форму, выбирая максимально качественные вещи.

Помните, как нас еще при советах пытались убедить в том, что в школьной форме дети равны? В противном случае они отвлекались бы на гардероб одноклассников и тогда страдала бы успеваемость. Более того, детей бы охватил комплекс неполноценности, и они чувствовали бы себя ущемленными. С тех пор прошло тридцать лет, однако и сегодня в школах педагоги пытаются убедить родителей теми же фразами. А вот про то, что у одних школьников айфоны, а у других телефона и вовсе нет, почему-то забыли. Забыли и про то, как учителя через родительские комитеты собирают с детей деньги под разными предлогами, а потом оправдываются, что это требование директора. Того ребенка, который не внесет в «общую кассу» денег, просто гнобят, умышленно занижая оценки. Поэтому родители проявляют порой даже завидное рвение в сборе средств для школы.

Ну во-первых, школьная форма не играет абсолютно никакую роль в успеваемости. Этот фактор прежде всего, зависит от профессионализма учителя, от того, насколько он способен заинтересовать ученика. Уж лучше бы в министерстве позаботились бы о качестве образования и содержимом учебников, которые просто пестрят неграмотностью, глупостью и разгильдяйством их авторов. О перлах из школьных учебников мы писали неоднократно. А толку-то?

А что касается ущемленности, то ее дети из бедных семей чувствуют уже в стенах родного дома, когда родители не в состоянии досыта и полноценно накормить их, и укладывают спать голодными. А на улице ребенок неизбежно наткнется на реалии жизни и поймет, что РАВЕНСТВА НЕТ.

Если бы только богатый ребенок и бедный ребенок могли бы сидеть рядом в классе. Но ребенок состоятельных родителей пойдет в платную школу, где учатся такие же, как и он.

Так что оставьте эти глупости про необходимость и эффективность школьной формы. Форма должна носиться в военном училище. В гражданской школе «мундира» быть не должно. Есть очень простое решение этой проблемы – просто отказаться от формы и ввести дресс-код. Дресс-код – это не униформа, а свод определенных деловых правил, которым необходимо следовать. А там пусть родители сами решают – выбрать светло-синие или темно-синие брюки…

Министерству образования следовало бы заняться более глобальными проблемами, чем проверять несоответствие пуговиц на форме.

Рамелла Ибрагимхалилова