Телерадиокомплекс президента Казахстана подготовил документальный фильм о сотрудничестве с Азербайджаном.

Документальный фильм называется «Казахстан – Азербайджан: объединяющий диалог».

В фильме рассказывается о миссии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, почему визит главы государства Казахстана в Баку называют историческим, и по каким вопросам договорились лидеры двух стран.

Премьера фильма состоялась на YouTube канале ТРК президента и телеканале QazaqTV 29 августа в 20:10 по местному времени.