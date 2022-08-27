«Азербайджан и Турция могут стать хорошими партнерами для Армении» заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на конференции в Шуше.

Он отметил, что Турция и Азербайджан хотят стабильного мира в регионе, и для этого они обращаются к Армении и работают над нормализацией. «Эти две страны могут стать хорошими партнерами для Армении», — подчеркнул он.

Так же Хикмет Гаджиев анонсировал направление переговоров между Азербайджаном и Арменией., отметив, что при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в конце этого месяца в Брюсселе состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении.

«Мы надеемся, что на этой встрече будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Но мы видим колебания со стороны Армении в плане этого процесса».

Он напомнил о договоренности о создании Комиссии по делимитации границы, достигнутой на предыдущей встрече в Брюсселе. «Также в Москве встретятся вице-премьеры Армении и Азербайджана, они обсудят вопросы транспорта и делимитации».

Х. Гаджиев добавил, что в настоящее время переговоры между двумя странами идут в основном по делимитации границ, гуманитарным, транспортно-коммуникационным вопросам и разработке мирного договора.