Российские пользователи могут потерять доступ к своим данным в зарубежных социальных сетях и приложениях из-за введенных против России санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Научно-технического центра подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).

Кроме того, эксперты предупреждают об утечке данных российских граждан и их незаконного использования.

Это связано с тем, что в условиях санкций владельцы приложений могут в одностороннем порядке прекратить исполнять обязательства, предусмотренные пользовательским соглашением. Также они могут неверно трактовать правовые нормы против пользователей из России, например, решения по спорным моментам могут приниматься в ущерб интересам россиян.

На фоне этого специалисты Научно-технического центра советуют перестать пользоваться мессенджерами, которыми владеют юридические лица, находящиеся в юрисдикции недружественных Российской Федерации стран.

«Такой подход нивелирует угрозу потери доступа к сервису и к хранящимся на его серверах данных и угрозу утечек персональных данных и их неправомерного использования», — говорится в исследовании.