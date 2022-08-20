В Армении арестован 32-летний мужчина, который обманным путем заполучил от разных граждан деньги, предназначенные для солдат, сообщает Спутник-Армения со ссылкой на заявление Следственного комитета страны.

Согласно информации задержанный в период с 1 августа 2020 года по 4 сентября 2021 года звонил различным гражданам, представлялся журналистом или сотрудником различных ведомств.

В общей сложности, он получил от граждан около 11 миллионов драм (порядка 27 тысяч долларов США), предназначенных для солдат, проходящих службу в воинских частях.

Против него выдвинуты обвинения по статьям УК Армении о мошенничестве и отмывании денег.