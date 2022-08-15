На нынешнем этапе исторического развития армянскому обществу выпала уникальная возможность избавиться от многовекового клейма «многострадального народа», нанесенного им самим себе.

Армяне, страдающие острым, ярко выраженным комплексом неполноценности, на международной арене играют роль обиженного и униженного, пытаясь таким образом вызвать жалость у окружающих. При этом они исподтишка делают всякие гадости своим соседям и не только.

Такая манера поведения «прокатывала» на протяжении многих лет, но со временем имидж «обиженного и униженного» набил оскомину даже у тех, кто неизменно утирал им слезы, подбадривая утешительными словами.

Сегодня, когда все маски сброшены, выясняется, что армяне вовсе не «безобидны», а наоборот воплотили в себе образ лживого и злобного карлика.

Звезда, на которую в своем развитии ориентировалась Армения, оказалась черной дырой. И она затягивала армян все глубже и глубже, питая их ложными иллюзиями. Обмотанная на шее армянского общества петля времени до сих пор не дает ему возможности вырваться из паутины прошлого, обильно накаченного сказками и мифами. «Великая Армения», «Карабах – это армянская земля», «геноцид армян» — вот далеко не полный перечень баек, входящих в антологию армянских ученых и историков.

Добровольно надев на себя оковы вымышленного прошлого, большая часть армянской общественности не видит перед своим носом реального настоящего, которое при умном и прагматичном подходе может стать перспективным будущем. Пока же загнавшие себя в угол армяне отключены от всех региональных проектов в области энергетики, инфраструктуры, логистики и так далее.

И что самое парадоксальное: «злейшие враги» Армении – Турция и Азербайджан прилагают все усилия для того, чтобы вытащить ее за уши из трясины. Но если больной пациент отказывается от лечения, мало того, сам претендует на роль врача, то медицина тут бессильна.

Однако, как гласит пословица, сколько веревочке не виться, конец найдется. После 44-дневной войны часть хайского общества, пусть даже малая, пытается делать правильные выводы, исходя из сложившейся реальности. Однако противодействие определенных сил в Армении, прикрывших ура-патриотической робой свою ненависть к миру и спокойствию, словно фиговым листком срамоту, все еще сильно.

Несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению затронул тему армяно-азербайджанских отношений.

«В процессе нормализации, происходящем сегодня между Арменией и Азербайджаном, темы Карабаха нет. Такие попытки были, но я никогда не соглашался с этим. Какое отношение к этому имеет Армения? Это наше внутреннее дело. Сегодня за столом переговоров о каком-либо статусе вообще не идет речи. О чем идет речь? О правах и безопасности проживающих в Карабахе армян. А я сказал, что да, их права и безопасность будут обеспечены Азербайджанским государством, и я всегда выполняю то, о чем говорю. Мы увидели это во время строительства новой Лачинской дороги. Потому что могу сказать, что когда мы только приступили к строительству дороги, российские миротворцы как бы охраняли наших строителей от местного населения или же их от нас, наших строителей. Не знаю, кого от кого охраняли, во всяком случае, они там были. Спустя некоторое время они ушли, и в последние примерно 6-7 месяцев вдоль дороги вообще не было ни одного российского миротворца, в этом не было необходимости.

Наши строители находились в контакте с проживающими там в селах местными армянами, некоторые из которых даже помогали, благодарили за то, что мы строим такую качественную дорогу. Такой качественной дороги не было в истории не только Карабаха, но и Армении. Построенные ими дороги сегодня разваливаются, хотя не прошло и года. Так что контакты уже есть, и это очень важно, я тоже приветствую это. Контакты между людьми послужат долгосрочному миру», — сказал глава государства.

Как видим, слова президента от начала до конца пронизаны стремлением к миру и стабильности, намерением продолжить процесс нормализации отношения с противной стороной. И подобный подход может вызывать лишь позитивные эмоции у любого, но лишь в том случае, если речь идет об адекватном человеке.

Депутат парламента Армении от фракции «Честь имею» Тигран Абрамян к такой категории не относится. Так, на своей странице в социальной сети Facebook Тигран Абрамян написал следующее: «Президент Азербайджана, обратившись к строительным работам нового маршрута по Лачинскому коридору, отметил, что за последние 6-7 месяцев работа представителей строительной компании проводится без сопровождения российских миротворцев, и у них была возможность общения с местными армянскими жителями. Основная мысль его слов в том, что в течение этого периода между армянами и азербайджанцами не было вражды, установились нормальные отношения и не было необходимости в присутствии российских миротворцев. В политическом плане был озвучен анонс относительно довольно опасной идеи. Основная суть сказанного Алиевым состоит в том, что армяне и азербайджанцы уже могут проживать совместно и общаться без ПОСРЕДНИКОВ, в данном случае – россиян. Любой шаг, программа, нацеленные на совместное проживание армян и азербайджанцев –трагедия».

Знаете, ни в одной стране мира ни один политик не мог себе позволить выступить с неприкрытым заявлением фашистского толка. Абрамян фактически повторил слова своего гуру — экс-президента Роберта Кочаряна, заявившего о «генетической несовместимости армян и азербайджанцев».

Опять же повторимся: будь это сказано в какой-нибудь цивилизованной стране, автор подобного спича поставил бы крест на своей политической карьере. Но в стране, где фашистам ставят памятники и поклоняются им, нацистская идеология возведена в ранг государственной политики, подобное расистское высказывание не только не осуждается, но и вызывает одобрение.

Да, это действительно трагедия, но не для народов, а для кочарянов и саргсянов, которые построили себе карьеру на крови двух народов, для них мирное существование — конец всему.

И еще один нюанс. Абрамян сильно обеспокоен тем, что Азербайджан, по мере возможности, минимизировал влияние российских миротворцев в контексте армяно-азербайджанских отношений. Он прекрасно понимает, что чем больше таких посредников сюзеренского типа, тем больше шансов на ухудшение отношений между Арменией и Азербайджаном. Рабская психология Абрамяна рассчитана на то, чтобы тащить жареные каштаны из огня чужими руками. Сами-то армяне, как показала война, горазды лишь болтать. А болтать, как известно, не мешки ворочать.

Тем не менее, надеемся, что со временем простые армяне, наконец, смогут дать ответ (а он на поверхности), кто является их истинным врагом…

Фарид Теймурханлы