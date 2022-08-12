Прошло почти два года со Второй карабахской войны. Но посмотрите, сколько изменений произошло за эти два года. Оставляю в стороне реставрационные и реконструкционные работы, которые мы там еще проводим, они все очевидны. Сколько изменений происходит в сознании. Почему? Все это происходит благодаря нашей правильной политике.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению 12 августа в поселке Басгал.

«Потому что сразу после окончания войны я сказал, что нам нужен мир. Мы должны начать мирные переговоры с Арменией. Мы еще не получили положительный ответ, но я надеюсь, что он будет. Должна быть создана комиссия по делимитации. Они тоже возражали, но в итоге согласились. Зангезурский коридор нужен, а поначалу они против него возражали. Теперь в ближайшие недели ждем от них маршрут Зангезурского коридора. Армяне, проживающие в Карабахе, тоже увидели, что из Азербайджана к ним может прийти только хорошее», — сказал глава государства, отметив, что с оптимизмом смотрит в будущее. Президент Ильхам Алиев еще раз напомнил: «Мы всегда добиваемся того, чего хотим. Мы хотим, чтобы в регионе был мир, чтобы не было войны, чтобы Азербайджан успешно развивался, чтобы наш народ жил хорошо и зажиточно.