Мальчик лет семи не смог вовремя пройти через турникет на станции метро «Нефтчиляр», за что мать со всей силы отвесила ребенку подзатыльник, как только он дошел до нее. По тому, как ребенок автоматически принял защитную позу, прикрыв голову руками, было видно, что ему не впервой получать от родителей пинки и подзатыльники. Эту неприятную картину автор данных строк наблюдал 12 августа, утром.

Когда же шумной матери было сделано замечание, что детей бить нельзя, она сказала следующее: «Мой ребенок, буду бить».

К сожалению, эта женщина – не единственная, кто применяет насилие в отношении своих детей. В последнее время в стране наблюдается такая негативная тенденция, и об этом постоянно говорит и пишет председатель Cоюза детей Азербайджана Кямаля Агазаде, куда регулярно поступают дети — жертвы бытового насилия.

Конечно, во все времена были родители, считавшие, что только путем применения силы можно добиться от ребенка соблюдения дисциплины. Однако это глубокое заблуждение. Насилие не может породить ничего хорошего, кроме насилия. Ведь став взрослым и сильным, тот самый мальчик станет бить и истязать слабых, оправдывая свои действия словами: «И меня били, но я же выжил». А безнаказанность порождает вседозволенность. Вот, почему так важно пресекать на корню насильственные действия в семье.

Даже родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.

Согласно статье 60 (Осуществление родительских прав) Семейного кодекса АР, родительские права не могут осуществляться вопреки интересам детей. При осуществлении родительских прав родители не должны причинять ущерба духовному развитию, физическому и психическому здоровью детей. При воспитании детей не допускаются их эксплуатация, оскорбление, унижение достоинства, жестокость, грубость, равнодушие. Родители, которые при осуществлении родительских прав ущемляют права и интересы детей, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Несмотря на то, что в Кодексе об административных проступках АР предусмотрено наказание за побои, причинение физической боли детям почти всегда остается безнаказанным. Этот закон в Азербайджане работает, но не в полную меру, потому что выявление таких преступлений всегда низкое.

Отметим, что согласно статье 157 КоАП, побои и причинение физической боли насильственными действиями наказываются штрафом в размере от 300 до 500 манатов и арестом сроком до двух месяцев.

Сам ребенок не в состоянии пожаловаться на жестокое обращение, а институт ювенальной юстиции в Азербайджане еще не введен, и похоже, что власти передумали его вводить, хотя в прежние годы очень много говорили о принятии законопроекта «О ювенальной юстиции». Более того, в отдельных направлениях, в частности в области детского правосудия — в Бакинском суде по делам о тяжких преступлениях были выделены два состава судей, которые специализировались исключительно на рассмотрении детской преступности…

Однако ювенальная юстиция – это не только детская преступность и правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними – это еще и органы социального надзора за положением ребенка в семье. В настоящее время эти функции должны выполнять комиссии по делам несовершеннолетних при районных исполнительных властях, а также участковые полицейские. Однако практика показывает, что никакого контроля над проблемными семьями не ведется, то есть, профилактику бытовых преступлений эффективной назвать нельзя. Такие семьи берутся на учет в том случае, если совершаются менее тяжкие и тяжкие преступления.

В последние два года Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей отметил значительный рост бытового насилия. Во время пандемии фактов бытового насилия в стране стало больше на 5%. Там, где в результате бытового насилия страдают женщины, обязательно страдают и дети. Однако госорганы часто констатируют факты и говорят о ранениях и убийствах женщин, и почти не затрагивают плачевных последствий, коснувшихся детей в результате потери ими родителей. Эти детские травмы остаются за кадром. Говорят о детях тогда, когда они непосредственно становятся жертвами тяжких преступлений.

Между тем для того, чтобы добиться законопослушания со стороны родителей, не надо изобретать велосипед. Для этого есть проработанные эффективные методы. Один из них — это обязать участковых полицейских регулярно обходить свои территории, делать соответствующие записи по проблемным семьям и привлечь к этой работе социальные службы, чего на данный момент у нас нет.

И если сегодня мы не исправим ситуацию, то будущее Азербайджана уже не будет таким светлым, как нам того хочется.

Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию со стороны родителей, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, часто употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки и скандалы, сообщите об этом в полицию, прокуратуру, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Не будьте равнодушными к проблемам детей!

Рамелла Ибрагимхалилова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Освещение гендерных, семейных и демографических проблем».