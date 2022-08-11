Москва планирует организацию трехсторонних контактов на высоком уровне по различным трекам армяно-азербайджанской нормализации до конца августа.

Об этом заявил в ходе брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос о возможной встрече на российской площадке лидеров Армении и Азербайджана.

«Любые контакты на высшем уровне с участием президента России комментируется администрацией президента. При этом в планах организация трехсторонних контактов на высоком уровне… Более конкретную информацию предоставим на более позднем этапе», — сказал Нечаев.