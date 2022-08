После оккупации и разграбления Лачина на этих территориях незаконно поселились армяне с Ближнего Востока.

Об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

Хикмет Гаджиев поделился репортажем об оккупации, опубликованном в издании “The Times”.

«Репортаж Роберта Сиили в «The Times» о незаконной оккупации, сожжении и разграблении Арменией села Забух Лачинского района в 1992 году. После оккупации было осуществлено незаконное переселение армян с Ближнего Востока. Рукописи не горят», — подчеркнул помощник президента.

The Times reportage by Robert Seely in May 1992 on illegal occupation, burning and plundering of Lachin/Zabukh village by Armenia. After occupation illegal settlement conducted by transferring armenians from ME.

Thanks to @MaidenTower for sharing it.

Manuscripts don’t burn! pic.twitter.com/I483tfySGH

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 9, 2022