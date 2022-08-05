Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, может ли Москва повлиять на решение эстонских властей убрать все советские памятники.

На вопрос журналиста, может ли Россия не допустить сноса памятников и, например, вывезти их, Песков сообщил, что реально такой возможности нет.

«Мы, конечно, считаем это возмутительным. Война с общей историей, избавление от памятников — это возмутительно и не красит никакую нацию, в том числе Эстонию. Реально никаких возможностей воспрепятствовать этому нет, но у нас много разных обществ, исторических и т.д. … Может будут сформулированы предложения не уничтожать памятники, а вывезти к нам… Надо решительно осудить такую практику», — пояснил Песков