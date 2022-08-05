Папа Римский Франциск назначил медбрата Массимилиано Страппетти личным медицинским помощником. Об этом в четверг сообщила служба печати Святого престола.

«Святой отец назначил господина Массимилиано Страппетти из [ватиканского] Управления здравоохранения и гигиены своим личным медицинским помощником», — говорится в заявлении пресс-службы.

Как отмечает в этой связи агентство Reuters, речь идет о медбрате, о котором понтифик рассказал в прошлом году в интервью испанской радиостанции COPE. Тогда глава Римско-католической церкви, недавно перенесший операцию на кишечнике, поделился, что это важное для него хирургическое вмешательство было сделано по настоянию медбрата. «Один из медбратьев, человек с большим опытом, спас мне жизнь», — говорил он.