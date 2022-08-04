Азербайджан дал время максимум до 1 сентября на то, чтобы маршрут из Армении в Карабах (Карабахский регион Азербайджана — прим. Минвала), который сегодня проходит через Лачинский коридор, был изменен. Об этом в беседе с изданием news.am заявил оппозиционный депутат парламента Армении Тигран Абрамян.

«Почему же в таком случае Армения за это время не подняла вопрос в связи с новым строительством? Власти за кулисами согласились на этот маршрут, но не предприняли вытекающих из этого шагов. Понимая, что если они не построят армянскую часть дороги, то это вызовет большие проблемы, они не стали ее строить», – отметил депутат.