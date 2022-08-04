То, что МИД Армении обвиняет Азербайджан в нарушении трехстороннего заявления, является ничем иным, как лицемерием.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Напомним, что Азербайджан неоднократно заявлял, что положения заявления, подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года, не выполнены, в частности, что армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены с территорий Азербайджана. Согласно 4-й статье трехстороннего заявления, «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил», — говорится в заявлении.

«Мы решительно отвергаем заявление МИД Армении от 3 августа, в котором несправедливо обвиняется азербайджанская сторона.

Помимо многочисленных свидетельств с азербайджанской стороны о присутствии незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, этот факт признали и официальные лица Армении. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении Саак Саакян на встрече с родителями граждан, призванных на военную службу 29 июня с.г., заявил, что «армянские призывники в Карабахском регионе будут заменены действующими военнослужащие с истекшим сроком службы». Также секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в своем интервью от 19 июля 2022 года заявил, что «вывод подразделений вооруженных сил Армении из Карабаха завершится в сентябре этого года». Это наглядно показывает, что, вопреки взятым на себя Арменией обязательствам, она до сих пор незаконно держит свои вооруженные воинские формирования на территории соседнего государства.

Подчеркиваем, что причиной недавней напряженности является присутствие на территории Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований и их провокации. Кровавый инцидент, в результате которого 3 августа погиб азербайджанский солдат, как раз и является результатом невыполнения Арменией своих обязательств.

Ссылаясь на пункт 6 трехстороннего заявления, доводим до сведения МИД Армении, обвиняющего Азербайджан в нарушении соответствующего положения, что строительство новой дороги по Лачинскому коридору продолжается уже много месяцев по согласованному маршруту, и армянская сторона достаточно информирована об этой дороге.

Если армянская сторона под разными предлогами стремится затянуть выполнение этого обязательства, а также других положений трехсторонней декларации, то это еще раз является наглядным примером неконструктивной и подрывной деятельности Армении в отношении реализации трехсторонней декларации и других соглашений.

Полное выполнение трехсторонних деклараций необходимо для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также постконфликтной нормализации. Азербайджан полностью выполняет свои обязательства и настоятельно требует, чтобы Армения также выполняла эти обязательства.

Напоминаем МИД Армении, который обвиняет Азербайджан в «агрессивной деятельности», что именно Армения около 30 лет держала под оккупацией территории соседнего государства, а после прекращения оккупационной политики до сегодняшнего дня не вывела свои незаконные вооруженные формирования с азербайджанских территорий. Азербайджан в свою очередь, на законных основаниях обеспечивает безопасность и целостность своих территорий», — говорится в заявлении.