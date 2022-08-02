Евросоюз стремится к углублению своего участия в процессе заключения мира между Арменией и Азербайджаном, заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«Обеспокоен сообщениями об усилении напряженности в контексте Армения-Азербайджан в последние дни. ЕС стремится к углублению своего участия в мирном процессе, мы занимаемся на нескольких уровнях», — написал Клаар в соцсети Twitter.

«Важно снизить эскалацию и не пустить под откос историческую возможность перевернуть страницу противостояний», добавил он.