Вы должны постоянно находиться в контакте с людьми. Должны бывать во всех селах, жить заботами сельчан, должны от них самих слышать о беспокоящих их проблемах и в пределах возможностей решать эти проблемы. Что вам по силам, вы должны решать в пределах района. Есть вопросы, которые должны решаться государственными органами. По этим вопросам вы должны обращаться в соответствующие государственные органы – Администрацию президента, Кабинет Министров, соответствующие государственные структуры с тем, чтобы существующие проблемы нашли решение. Если будут решены проблемы каждого села, то в стране, можно сказать, не останется серьезных проблем, беспокоящих людей.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных глав Исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гёйгельского районов.

«Конечно, в своей деятельности вы должны соблюдать принцип социальной справедливости. Принципы социальной справедливости, в целом справедливости, являются одними из основных принципов общества. В здоровом обществе господствует справедливость. Мы же строим здоровое общество и, можно сказать, добились успехов в этом деле. Сегодня азербайджанское общество демонстрирует солидарность, азербайджанское общество поддерживает происходящие в стране процессы, поддерживает нашу внешнюю и внутреннюю политику, потому что наша политика направлена на улучшение благосостояния азербайджанского народа. Наша политика повышает международный авторитет нашей страны. Благодаря нашей политике Азербайджан военным, а затем политическим путем положил конец оккупационной политике Армении, освободил наши исконные земли, восстановил историческую справедливость, национальную гордость» — сказал Алиев.

«Особое внимание должно уделяться семьям шехидов. Государством это внимание проявляется постоянно. До и после Второй Карабахской войны семьи шехидов постоянно находились и находятся в центре внимания. Как вам известно, у меня были многочисленные встречи с семьями шехидов, инвалидами войны. Их бытовые проблемы решаются по линии государства, более чем 12 500 семьям шехидов государство предоставило квартиры, индивидуальные дома, предоставлены тысячи легковых автомобилей. Этот процесс продолжается. В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе вопросы обеспечения семей шехидов жильем уже завершаются. Эта работа будет проводиться по линии государства и в других районах. То есть государство выполняет свои обязанности. В том числе принимаются многочисленные меры для обеспечения семей шехидов, инвалидов войны работой. Главное, чтобы к людям данной категории проявлялось внимание и на местах. Представители районных исполнительных органов не должны оставаться безучастными к ним, напротив, они должны постоянно интересоваться их жизнью и бытом, их занятостью» — добавил президент.

«Этой Победой мы обязаны им – нашим шехидам, инвалидам и участникам войны. Конечно, государство проявило решимость, мы продемонстрировали свою волю, ни на что не глядя, никого не страшась, освободили наши земли со словами «умрем, но не отступим». Это – государственная политика и сила государства, солидарность наших граждан. Но никто не должен забывать, что именно наши героические солдаты и офицеры водрузили наше знамя на освобожденных землях. Они пожертвовали своей жизнью, потеряли здоровье, без оглядки, без страха шли на смерть и освободили нашу Родину от оккупантов. Поэтому каждый государственный чиновник, и не только чиновник, но и каждый человек обязан быть им опорой и поддержкой. Еще раз говорю, государство и я, как президент, постоянно интересуюсь их проблемами, решаю эти проблемы, постоянно нахожусь рядом с ними. Точно так же должен поступать каждый государственный чиновник» — сказал лидер государства.