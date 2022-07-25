Еврокомиссия (ЕК) направит 7,7 миллиона евро на реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA). Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

По информации агентства, генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству планирует оказать поддержку Еревану в процессе проведения реформ.

«Проект будет содействовать правительству Армении в процессе проведения реформ, реализации CEPA и стратегической коммуникации», — отмечается в документе.

Из документа также следует, что проект будет способствовать программным инициативам и коммуникациям делегации ЕС в Армении. Программа финансирования рассчитана на четыре года.