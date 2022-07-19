Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией должна основываться на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета друг друга.

С этим заявлением сегодня выступил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в совместном заявлении для прессы с Жозепом Боррелем.

«Предыдущее заседание Совета сотрудничества состоялось вскоре после окончания 44-дневной войны и подписания лидерами Азербайджана, Армении и России трехстороннего заявления, положившего конец десятилетиям конфликта. Альтернативы нормализации отношений между двумя странами, основанной на взаимном признании международно признанной территориальной целостности и суверенитета друг друга, нет. ЕС играет важную роль в постконфликтный период. В этом контексте мы приветствуем усилия и поддержку президента Шарля Мишеля по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — добавил Байрамов.