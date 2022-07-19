Документ, подписанный между Азербайджаном и ЕС, позволит укрепить сотрудничество в сфере энергоэффективности.

С данным заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

Боррель добавил, что меморандум о взаимопонимании позволит удвоить поставки газа из Азербайджана в Европу к 2027 году.

По его словам, в ходе заседания также обсуждался вопрос подписания нового соглашения между Азербайджаном и ЕС, которое «заложит основы для будущего диалога».

Он также выразил поддержку усилиям Азербайджана по диверсификации экономики.