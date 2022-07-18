Власти Казахстана вернули в казну 230 млрд тенге ($481 млн) при расследовании уголовных дел, связанных с семьей бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает «Информбюро» со ссылкой на межведомственную комиссию по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

Дела, о которых идет речь, расследовались в отношении ближайших родственников Назарбаева. Так, комиссия считает, что бывший сват экс-президента Кайрат Боронбаев, племянник Кайрат Сатыбалды вместе со своей женой Гульмирой Сатыбалды, а также руководителем «Оператора РОП», связанного с Алией Назарбаевой, отмывали деньги, в том числе и за рубежом.

По делу «Оператора РОП» властям Казахстана удалось предотвратить хищение около 180 млрд тенге.

По делам о хищениях у «Казахтелекома», Центра транспортного сервиса и нескольких других крупных организаций были возмещены 36 млрд тенге. Еще $170 млн добровольно вернули из Люксембурга. По делу Боранбаева «КазМунайГазу» удалось возместить 11,3 млрд тенге. По делу неназванных бывших должностных лиц Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ вернули $3 млн.

Сатыбалды был арестован в марте 2022 года по подозрению в хищении средств «Казахтелекома» в особо крупном размере. Его жена — в рамках дел о рейдерстве и хищении средств в особо крупном размере. Боранбаева также арестовали в марте по подозрению в хищениях средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе середине марта.