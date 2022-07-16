Назначен новый уполномоченный по правам человека в Нахчыванской Автономной Республике.

На голосовании в Верховном Меджлисе Гюнай Рзаева была избрана Уполномоченным по правам человека (Омбудсменом) Нахчыванской Автономной Республики, передает АПА.

Согласно статье 3.5 закона Нахчыванской Автономной Республики «Об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Нахчыванской Автономной Республики», избранная Уполномоченным по правам человека (Омбудсменом) на сессии Верховного Меджлиса Гюнай Рзаева принесла присягу и поблагодарила всех.