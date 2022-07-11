12 июля футбольный клуб «Карабах» проведет ответный матч в рамках I квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Учитывая интерес зрителей к игре, которая начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, в режим работы Бакинского метрополитена планируется внести соответствующие изменения, сообщили в Бакинском метрополитене.

Согласно сообщению, несмотря на заранее объявленный график работы метрополитена на выходные дни, во время массовых мероприятий, проводимых на Республиканском стадионе, будет предпринят ряд мер на основании соответствующего операционного плана метрополитена для безопасной и комфортной перевозки пассажиров.

Расположенная вблизи спортивной арены станция «Гянджлик» будет работать в усиленном режиме в часы начала игры. Будет выделены дополнительные силы, усилены механизмы контроля. Также будут приняты соответствующие меры предосторожности на станциях «Нариман Нариманов» и «28 Мая»