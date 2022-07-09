Электронная петиция о легализации однополых браков в Украине за 56 дней набрала необходимое количество голосов – 25 тысяч. Теперь ее обязан рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента Украины.

«В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, как и у традиционных пар», – отметил автор петиции.