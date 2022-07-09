Для нормализации турецко-армянских отношений необходима политическая воля и реальные шаги. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью греческому изданию «Kathimerini».

Он напомнил, что страны назначили специальных представителей, без предварительных условий были проведены 4 встречи, связанные с процессом открытия границ и установления дипломатических отношений.

«Для того, что чтобы придать процессу позитивную динамику, приняв предложение главы МИД Турции, я принял участие в дипломатическом форуме в Анталии, и встретился с ним в рамках форума», — добавил Мирзоян.

Напомним, спецпредставители Турции и Армении Сардар Кылыч и Рубен Рубинян встречались 1 июля в Вене.