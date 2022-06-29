Мировое сообщество сталкивается с нехваткой продовольствия, проявляются климатические изменения. Однако Азербайджан пока не сталкивается с дефицитом продовольствия.

Об этом сказал заведующий отделом здоровья животных Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), главный государственный ветеринарный инспектор республики Галиб Абдулалиев, передает АПА.

Он сказал, что последствия наблюдаемого в настоящее время изменения климата, как ожидается, будут проявляться в течение 150 лет. Это требует специальной подготовки, и для этого, прежде всего, необходимо увеличить запасы продовольствия.

«Если 10 лет назад от голода страдали 1 млрд. 300 млн. человек, то в последние годы эта число значительно снизилось. Так, в настоящее время около 850-900 млн. человек страдают от голода».

Заведующий отдела также сказал, что 60% инфекционных заболеваний имеют животное происхождение.

«82% инфекций, используемых в качестве биологического оружия, животного происхождения».