От устроенной Владимиром Соловьевым провокации в эфире продолжают расходиться, если угодно, «круги по воде». Азербайджанская аудитория, включая медиа-общественность, выражает свое справедливое возмущение тем, что российский пропагандист пригласил в эфир террориста Давида Бабаяна и еще представил его как «министра иностранных дел Нагорного Карабаха». ТГ-каналы, близкие к окружению Арабика Арутюняна, конечно, с восторгом «постят» ссылки и видео: ах, «глава МИД «Арцаха» Давид Бабаян в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым». Но, видно, реакция азербайджанской стороны оказалась настолько жесткой, что проигнорировать ее уже не получилось. Как уже сегодня сообщал Minval.az, Владимир Соловьев в своем очередном эфире выдавил сквозь зубы, что он-де «допустил большую политическую ошибку» — дескать, «если я вывожу представителя Карабаха, то мне сразу нужно было вывести и представителя Азербайджана, чтобы сохранить баланс», что он пытался «сделать это по очереди», что он запросил комментарий от азербайджанской стороны, «но с той стороны очень сильно обиделись на сам факт выхода этого интервью».

Так что теперь Владимир Рудольфович старательно извиняется, что нарушил баланс, и, похоже, пребывает в полной уверенности, что от этих его извинений все проблемы в одночасье улетучились, у азербайджанских граждан от самого факта, что господин Соловьев снизошел до извинений, на глаза навернутся слезы умиления,..

Увы и ах. Владимир Рудольфович, похоже, даже не понял, в чем состояли и достоят претензии азербайджанской стороны. К вопиющей необъективности в его эфирах, и не только в отношении Азербайджана, мы уже успели привыкнуть. Но на сей раз Владимир Рудольфович, пригласив в эфир Давида Бабаяна, представил его как «министра иностранных дел Нагорного Карабаха». То есть допустил прямой выпад против территориальной целостности Азербайджана. А это не та ситуация, которую можно «затереть», пригласив в эфир представителя азербайджанской стороны. И тем более здесь как минимум некорректно говорить об «обиде». Обидеться мог сам Соловьев на Ивана Урганта за его «шпильку» на тему «соловьиного помета». А здесь речь о территориальной целостности государства и о нарушении подписанного в Баку Лавровым и Байрамов соглашения об информационной безопасности, под которым даже еще не успели высохнуть чернила.

И самое главное, за это в своем эфире Владимир Рудольфович НЕ извинился. Более того, в своих «извинениях» он попытался представить дело так, будто бы в Баку «обиделись» на приглашение представителя армянской стороны. И в довершение ко всему, представил уже в «извинениях» армянских сепаратистов Карабаха как сторону конфликта. А это даже не некомпетентность, а прямое обслуживание армянского пиара. Ведущему политических программ по штату положено знать, что сторонами конфликта еще ОБСЕ признавало Азербайджан и Армению, но никак не «Нагорный Карабах».

Сегодня Минская группа вынуждена покинуть сцену, на смену ее пакетам приложений пришли Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года и брюссельские договоренности, где в качестве стороне указаны Азербайджан и Армения, но никак не армяне Карабаха; Соловьев всего этого не знал? Его опять подвела «команда», как в том знаменитом эфире, когда вместо объявленного репортажа из армянского военкомата в эфир вышли съемки из Азербайджана, а сам Соловьев ругался в эфире, как пьяный сапожник? И этот свой «ляп» с попыткой представить сепаратистов Карабаха как «сторону» он ну совершенно случайно выдал в эфир как раз в то время, когда Армения старательно пытается реанимировать тему «статуса Карабаха»? Словом, Соловьев с помощью своих «извинений» умудрился еще больше обострить ситуацию. Так что эти свои извинений он может… ну, к примеру, поместить в свой личный архив, но не более того.

А теперь уже определять и выверять свою реакцию и на провокационный эфир Соловьева, и на его скандальные «извинения» должна азербайджанская сторона. И если уж Владимир Рудольфович решил повторять провокационные выходки «РИА Новости», то и реакция должна быть соответствующей. Операторам кабельных сетей в Азербайджане при наличии соответствующего предписания не представит сложности «выключить» трансляцию каналов «Россия» и «Россия-24», как только в эфир выходит «воскресный вечер» с Соловьевым. Если в представляемом пакете присутствует и радио «Вести FM», точно так же может быть прервана и его трансляция на время «Полного контакта». Точно так же может быть поставлен вопрос о блокировке официальных сайтов канала «Россия» и «Россия-24» и исключении их из кабельных «пакетов». В ответ на интервью Артака Бегларяна заблокировали весь сайт «РИА Новости», а не отдельно взятое интервью и не материалы отдельно взятого корреспондента.

Есть, конечно, возражения: остаются видеохостинги, социальные сети, заблокировать отдельно взятый канал в том же RuTube на своей территории технически вряд ли возможно — это может сделать только руководство самого видеохостинга (как и поступил YouTube, заблокировав каналы российских пропагандистских рупоров). Но здесь куда важнее продемонстрировать свою позицию. И уж точно нет сомнений, что «полный контакт» с «соловьиным пометом» азербайджанской аудитории точно не нужен.

Нурани, обозреватель