В Австралии 27-летняя Клэр Браун не может получить наследство в размере 12 миллионов долларов и живет на пособия. Девушка отказывается выполнить условия покойного отца — устроиться на работу и быть полезной обществу, передает Daily Mail.

Браун объясняет свое решение тем, что страдает от СДВГ и высокофункционального аутизма. Также девушка утверждает, что ей отказывают в работе, потому что она лесбиянка.

По словам австралийки, раньше отец давал ей 500 долларов в неделю, и она посещала элитную школу. Теперь же Браун живет в нищете и не может тратить деньги, которые, как она считает, принадлежат ей по праву.

Некоторые родственники Браун говорят, что девушка просто не хочет работать и привыкла жить за чужой счет.